Alejandro Dolina reprogramó su show en Córdoba por problemas de salud y se anunciará nueva fecha

El show de Alejandro Dolina, previsto para este sábado en Córdoba, se ha reprogramado debido a problemas de salud del artista. La producción informa que la presentación de 'La Venganza será terrible' no se llevará a cabo en la fecha originalmente establecida.

Se comunicó que la nueva fecha de la función será anunciada oportunamente. Además, las entradas adquiridas para el evento mantienen su validez para esta futura fecha sin necesidad de realizar ningún cambio.

Para aquellos que deseen gestionar la devolución de sus entradas, se ofrece la opción de comunicarse a [email protected] o acudir de manera presencial a Boletería Quality.

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