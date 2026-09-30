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Alejandro Dolina reprogramó su show en Córdoba por problemas de salud y se anunciará nueva fecha

La nueva de la presentación del escritor y músico será anunciada pronto y las entradas ya compradas seguirán siendo válidas.

30/09/2026 | 17:27Redacción Cadena 3

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Alejandro Dolina reprograma su show en Córdoba

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    Audio. Alejandro Dolina reprogramó su show en Córdoba por problemas de salud y se anunciará nueva fecha

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El show de Alejandro Dolina, previsto para este sábado en Córdoba, se ha reprogramado debido a problemas de salud del artista. La producción informa que la presentación de 'La Venganza será terrible' no se llevará a cabo en la fecha originalmente establecida.

Se comunicó que la nueva fecha de la función será anunciada oportunamente. Además, las entradas adquiridas para el evento mantienen su validez para esta futura fecha sin necesidad de realizar ningún cambio.

Para aquellos que deseen gestionar la devolución de sus entradas, se ofrece la opción de comunicarse a [email protected] o acudir de manera presencial a Boletería Quality.

Informe de Geo Monteagudo

Lectura rápida

¿Qué evento se ha reprogramado? El show de Alejandro Dolina en Córdoba.

¿Por qué se reprogramó el evento? Debido a problemas de salud del artista.

¿Cuándo se anunciará la nueva fecha? La nueva fecha será anunciada oportunamente.

¿Qué pasa con las entradas ya compradas? Mantienen su validez para la futura fecha sin necesidad de cambios.

¿Cómo se puede gestionar la devolución de entradas? Comunicándose a [email protected] o acudiendo a Boletería Quality.

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