El director de la Torre Eiffel renunció tras excluir a empleadas en visita de grupo hindú

El director de la empresa que gestiona la Torre Eiffel anunció su dimisión para finales de año, tras la exclusión del personal femenino durante una visita de un grupo religioso hindú. La decisión fue confirmada a través de un comunicado oficial de la compañía.

Patrick Branco Ruivo, quien se desempeña como director general de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) desde 2018, dejará su puesto tras una investigación realizada por una firma externa. Esta indagación reveló "fallas y deficiencias operativas" que condujeron a la "inaceptable" expulsión de las trabajadoras, según el diario Le Monde y la Agencia Noticias Argentinas.

La icónica torre, que recibe aproximadamente 7 millones de visitantes al año, cerró sus puertas el 7 de septiembre debido a una huelga de empleados. Esta medida fue tomada en protesta por lo que un representante sindical describió como "inaceptables" instrucciones provenientes de la dirección.

La indignación entre los trabajadores creció tras la comunicación del 5 de septiembre, donde se les indicó que las empleadas no debían interactuar con una delegación del grupo Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). Durante la visita, se dieron instrucciones que resultaron en que "las empleadas fueron marginadas, reemplazadas e invisibilizadas por su sexo".

Testimonios de los empleados revelaron que algunas trabajadoras fueron instadas a abandonar sus puestos y a ser trasladadas a otras áreas, mientras que en ciertos casos fueron reemplazadas por hombres. A todas las mujeres se les prohibió transitar por determinadas zonas mientras la delegación se encontraba presente.

SETE reconoció que la delegación hindú había solicitado que se organizara la visita de manera que se limitaran las "interacciones con mujeres", afirmando que "estas condiciones no deberían haber sido aceptadas".

El grupo BAPS, que se dedica a actividades religiosas y cívicas a nivel mundial, estaba celebrando la inauguración de un nuevo templo hindú de piedra cerca de París. Este movimiento, vinculado al partido nacionalista hindú conservador del primer ministro indio Narendra Modi, se disculpó por "cualquier dolor o inconveniente causado" por el incidente.

Ariel Weil, presidente de SETE, comunicó que se solicitará la creación de un "departamento de protocolo especializado" y la implementación de nuevos programas de capacitación para promover la igualdad de género.

Weil afirmó: "Los próximos meses nos permitirán preparar la transición de liderazgo en las mejores condiciones posibles".

El alcalde socialista de París, Emmanuel Gregoire, criticó la decisión de despedir a las empleadas, calificándola de "absurda, injusta e inaceptable", y ordenó la realización de dos investigaciones separadas.

Este no es el primer cierre de la torre, de 137 años de antigüedad, por huelgas. En febrero de 2024, permaneció cerrada durante seis días debido a demandas de los empleados por mejoras en el mantenimiento y salarios.