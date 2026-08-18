Con prioridad para los camioneros, habilitaron el Paso Cristo Redentor

FOTO: El Paso Internacional Cristo Redentor abre este martes a las 9 de la mañana. (Los Andes)

El Paso Internacional Cristo Redentor de la provincia de Mendoza reabrió este martes tras permanecer cerrado más de un mes como consecuencia de las intensas nevadas.

Este martes 18, el miércoles 19 y el jueves 20, únicamente estará habilitada la circulación de Transportes de Carga Terrestre desde Argentina a Chile entre las 9 y las 21 (8 a 20 de Chile) del país vecino hasta Guardia Vieja.

En este sentido, aclararon que se les dará prioridad a los camiones que ya están documentados en la playa de estacionamiento del ACI USPALLATA.

Por su parte, el viernes 21 y el sábado 22 se habilitará solamente el tránsito de Transporte de Carga Terrestre de Chile a Argentina desde las 9 a 21 hora argentina (8 a 20 de Chile) hasta Uspallata a raíz de que "posteriormente el tránsito es normal (doble circulación)".

Informe de Facundo Dimaría.