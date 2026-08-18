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Con prioridad para los camioneros, habilitaron el Paso Cristo Redentor
La decisión se tomó luego de una reunión efectuada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones Chilenas y Argentinas.
18/08/2026 | 09:00Redacción Cadena 3
FOTO: El Paso Internacional Cristo Redentor abre este martes a las 9 de la mañana. (Los Andes)
El Paso Internacional Cristo Redentor de la provincia de Mendoza reabrió este martes tras permanecer cerrado más de un mes como consecuencia de las intensas nevadas.
Este martes 18, el miércoles 19 y el jueves 20, únicamente estará habilitada la circulación de Transportes de Carga Terrestre desde Argentina a Chile entre las 9 y las 21 (8 a 20 de Chile) del país vecino hasta Guardia Vieja.
En este sentido, aclararon que se les dará prioridad a los camiones que ya están documentados en la playa de estacionamiento del ACI USPALLATA.
Por su parte, el viernes 21 y el sábado 22 se habilitará solamente el tránsito de Transporte de Carga Terrestre de Chile a Argentina desde las 9 a 21 hora argentina (8 a 20 de Chile) hasta Uspallata a raíz de que "posteriormente el tránsito es normal (doble circulación)".
Informe de Facundo Dimaría.
Lectura rápida
¿Qué se reabrió en Mendoza? La Paso Internacional Cristo Redentor reabrió tras un cierre de más de un mes por nevadas.
¿Cuándo estará habilitada la circulación de carga terrestre? Desde el 18 hasta el 20 de este mes, la circulación será de Argentina a Chile.
¿Qué prioridad tendrán los camiones? Se dará prioridad a los camiones documentados en la playa de estacionamiento del ACI USPALLATA.
¿Qué días se habilitará el tránsito de Chile a Argentina? El tránsito de Transporte de Carga Terrestre de Chile a Argentina será habilitado el 21 y 22 de este mes.
¿Cuál es el horario de circulación para el transporte de carga? El horario será de 9 a 21 horas en Argentina (8 a 20 horas en Chile).