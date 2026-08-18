Explosiones en recicladora de Toledo, Ohio, generan un gran incendio y movilizan a bomberos

TOLEDO, Ohio, EE.UU. — Esta mañana, varias explosiones ocurrieron en una empresa de reciclaje industrial en Ohio, provocando un incendio significativo que requirió la intervención de múltiples equipos de emergencia. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni heridos.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo confirmó que las explosiones se registraron en Brent Industries poco antes de las 5 de la mañana. Un video de noticieros locales mostró camiones de bomberos rodeando la instalación mientras llamas y humo negro se elevaban desde el edificio.

Por el momento, las autoridades han compartido escasa información adicional y han solicitado a los residentes que se mantengan alejados del área mientras los equipos trabajan en la extinción del incendio.

Hasta ahora, no se ha podido establecer contacto con la empresa, ya que se dejó un mensaje telefónico para Brent Industries.

La compañía, con sede en Brent, Alabama, se especializa en servicios de reacondicionamiento textil y reciclaje industrial, con el objetivo de reducir desechos y generar ahorros, según información de su sitio web. Fundada en 1977, Brent Industries opera tanto en Brent como en Toledo.