Nueva York declara emergencia por brote de sarampión y aumenta los esfuerzos de vacunación

Nueva York declaró una emergencia estatal debido a un brote de sarampión, marcando la primera vez que un estado de Estados Unidos toma esta medida desde que comenzaron a aumentar los casos en 2026. La gobernadora Kathy Hochul emitió una orden ejecutiva en respuesta a un incremento significativo en los casos de sarampión, con siete confirmados recientemente en la ciudad de Nueva York.

Hasta la fecha, se han reportado 108 casos de sarampión en el estado en lo que va del año, de los cuales 92 fueron registrados desde el 15 de julio, mayormente en comunidades rurales con bajos índices de vacunación, abarcando 18 condados.

Este brote se produce en un contexto donde los casos de sarampión están aumentando en zonas rurales de Nueva York y también en estados vecinos. El Departamento de Salud de Pensilvania informó recientemente sobre 1.004 casos confirmados en 39 condados de su estado, con cinco muertes relacionadas con el sarampión.

La orden ejecutiva de la gobernadora no solo declara la emergencia, sino que también amplía el número de profesionales de la salud autorizados para administrar vacunas contra el sarampión. Además, se ha establecido un Panel de Control contra el Sarampión para ayudar a monitorear y generar conciencia sobre los riesgos de salud pública.

La emergencia entró en vigor el día de su anuncio y se extenderá hasta el 4 de noviembre, según un comunicado del gobierno estatal. Hasta el 1 de octubre, Estados Unidos había reportado 3.887 casos confirmados de sarampión en 2026, con 3.869 de esos casos provenientes de 47 jurisdicciones, además de 18 casos reportados entre visitantes internacionales.

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) recomiendan que los niños reciban dos dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola como la mejor forma de prevención. Sin embargo, la cobertura de vacunación entre los niños en Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, cayendo a 92,4 % durante el ciclo escolar 2025-2026, cifra por debajo del objetivo del 95 %, con niveles aún más bajos en ciertas comunidades.