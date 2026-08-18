Confrontación en Cisjordania: palestino-estadounidense regresa a su hogar sitiado por colonos

RAMALA, Cisjordania — Loui Ridi, un palestino-estadounidense, regresó a su hogar en la ocupada Cisjordania, donde su casa ha estado sitiada por más de una semana. En su primer día de vuelta, se enfrentó a colonos israelíes que invadieron su propiedad, exigiendo que las fuerzas israelíes los sacaran de la zona.

Sin embargo, Ridi fue instruido a permanecer dentro de su vivienda, ya que el área fue declarada como zona militar cerrada. A pesar de los esfuerzos de los soldados israelíes por convencer a los colonos de que se retiraran, Ridi observó al menos a tres colonos que amenazaron a su familia si el ejército se marchaba.

"Si necesito salir de mi casa, no puedo. Tengo que obtener un permiso y coordinar, lo que puede tomar horas, si es que es posible salir", explicó Ridi.

En un video que compartió con la prensa, se le puede escuchar gritar a uno de los colonos para que abandone su propiedad, llamándolo terrorista. A pesar de sus súplicas a los soldados para que los colonos se fueran, estos le indicaron que regresara al interior de su hogar mientras pedían a los colonos que se marcharan pacíficamente.

Para Ridi, esta situación arruinó cualquier sensación de triunfo que había tenido al poder regresar a su casa con la ayuda de una escolta militar. Aseguró que la situación es un claro ejemplo de la incapacidad del ejército israelí para despejar el área de colonos. "En cuanto se vayan, probablemente en pocas horas los colonos regresen y monten nuevamente sus tiendas frente a mi casa", comentó.

El enfrentamiento en Qusra se suma a la violencia en Cisjordania

El aumento de la violencia en Cisjordania ha sido notable este año, con colonos extremistas atacando aldeas y quemando casas, vehículos y mezquitas. Pese a la atención internacional que ha recibido el asedio en Qusra, otros incidentes similares han ocurrido en localidades cercanas como Jalud, donde colonos han rodeado viviendas palestinas.

Desde el inicio del año, se reporta que 87 palestinos han sido asesinados por colonos o soldados israelíes, mientras que tres israelíes han muerto, dos de ellos en enfrentamientos recientes.

El conflicto en Qusra ha generado preocupación, incluso en Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, que ha condenado el asedio. El presidente, Donald Trump, ha expresado su oposición a los intentos de anexión de Cisjordania, pero ha mostrado una postura favorable hacia los asentamientos.

Ridi, quien vive en Ohio, solicitó asistencia a funcionarios estadounidenses para garantizar que pueda llevar alimentos y suministros a su hogar, ya que el área ha sido declarada como militar cerrada.

El temor por la seguridad de su familia es palpable. Ridi mencionó que sus hijas en Ohio se preocupan por su bienestar y que se ven obligados a mentir sobre su seguridad para tranquilizarlas.

"Tengo que decirles que estoy bien, que aquí es seguro, porque no quiero que se preocupen mientras duermen", expresó Ridi.

La situación en Qusra pone de relieve el complejo y tenso clima en Cisjordania, donde los conflictos entre colonos y palestinos continúan intensificándose, dejando a muchos en una constante sensación de peligro.