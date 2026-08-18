Rusia advierte a Reino Unido sobre consecuencias tras ataques de Ucrania con drones británicos

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El Gobierno de Rusia, a través de su embajada en Londres, advirtió al Reino Unido que habrá "consecuencias inevitables" por haber provisto a Ucrania de drones que atacaron territorio ruso.

El domingo, Rusia afirmó haber derribado más de 800 drones ucranianos en lo que parece ser uno de los mayores ataques aéreos de Ucrania contra Rusia.

En un comunicado, la embajada de Rusia en Londres acusó a Reino Unido de ser "cómplice y coautor" de esos ataques y de "optar deliberadamente por una escalada" del conflicto, por lo que advirtió que "las acciones de Londres tendrán, inevitablemente, consecuencias de las que tendrá que rendir cuentas".

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades rusas informaron que hubo al menos seis muertos.

La agencia estatal rusa TASS News afirmó que se trató del mayor ataque con drones ucranianos desde principios de año, y que muchos de los drones tenían como objetivo la zona de Moscú donde reside gran parte de la élite rusa.

"Cuanto más profunda sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, más alto será el precio que tendrá que pagar", agregó el comunicado de la embajada.