La nueva directora de los CDC enfrenta presión para revitalizar programas de salud inactivos

FOTO: La nueva directora de los CDC se ve presionada para actuar sobre sus programas zombi

NUEVA YORK (AP) — A pesar de contar con un programa sobre la enfermedad de Alzheimer con un presupuesto asignado de 41 millones de dólares este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no tienen personal que lo gestione. La situación es similar en la Oficina de Tabaquismo y Salud, que recibió 246 millones de dólares, pero ha visto recortes en su equipo. Otros programas, como el de epilepsia y la recopilación de datos sobre enfermedades, también se encuentran en una situación crítica.

Estos programas han sido calificados como "zombis" porque, aunque oficialmente siguen existiendo con financiamiento del Congreso, en la práctica están inactivos. Muchos de los expertos que solían trabajar en ellos fueron despedidos durante la administración de Donald Trump o se encuentran en licencia sin realizar funciones.

Los CDC, con sede en Atlanta, tienen la responsabilidad de proteger la salud de los estadounidenses. La doctora Erica Schwartz, quien asumió la dirección la semana pasada, se enfrenta a la tarea de revivir estos programas, así como a la presión del Congreso para que lo haga.

Durante su audiencia de confirmación, el senador Tim Kaine instó a Schwartz a reactivar las actividades de la oficina de tabaquismo, resaltando la necesidad de cumplir con la legislación que asigna fondos para estas iniciativas.

"Esta es una oficina que está establecida por ley, y es una oficina que recibe asignaciones del Congreso", afirmó Kaine. "¿Cumplirá la ley si asignamos dinero para esta misión y para los CDC?". Schwartz respondió que "siempre cumplirá la ley".

Los recortes a los programas de los CDC fueron parte de una reestructuración impulsada por el gobierno de Trump, que incluyó el despido de miles de empleados. Aunque algunos recortes fueron revertidos, muchos permanecen vigentes, dejando a la agencia sin personal clave que había guiado decisiones sobre salud pública en Estados Unidos.

Mientras que algunos programas han continuado gracias a la transferencia de fondos a iniciativas estatales y locales, la falta de expertos ha generado una falta de coordinación en la respuesta a problemas de salud pública. La directora de incidencia de UsAgainstAlzheimer’s, Erika Sward, comentó que "sin los expertos, no existe coordinación en todo el país" para abordar problemas de salud pública.

El Congreso aprobó un proyecto de ley que exige mantener personal para los programas que reciben financiamiento, pero no especifica cuántos empleados son necesarios. Desde su aprobación, se ha elaborado una lista de programas financiados que se encuentran en crisis, incluyendo iniciativas sobre el tabaquismo y el Alzheimer, así como programas para la prevención de sobredosis y el monitoreo de la epilepsia.

Legisladores demócratas argumentan que la situación actual de los CDC infringe la Ley de Control de Retención de Fondos de 1974, que exige que los fondos asignados sean utilizados de manera efectiva. Sin embargo, la falta de una autoridad que supervise esta situación ha hecho que el Congreso se muestre reacio a desafiar a la administración actual.

Recientemente, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, visitó los CDC y destacó la importancia de permitir que los empleados realicen su trabajo, aunque no abordó directamente la falta de personal en programas clave. Se ha informado que no ha habido contrataciones significativas en los CDC desde su llegada.

La doctora Schwartz, quien inició su trabajo en los CDC la semana pasada, ha sido objeto de atención mediática. Un portavoz del HHS indicó que está decidida a empoderar a los empleados y garantizar que tengan lo necesario para tener éxito.