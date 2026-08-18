El conmovedor anuncio de Santiago Phelan sobre el cierre de su fábrica textil Will Der

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El exjugador y exdirector técnico de Los Pumas, Santiago Phelan, junto a su socio, comunicó el cierre definitivo de su empresa textil, Will Der.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la compañía de Phelan contaba con más de un centenar de trabajadores en sus plantas ubicadas en General Pacheco y Las Flores.

La firma, con medio siglo de trayectoria en el sector, se dedicaba a la confección de indumentaria deportiva para marcas internacionales de primera línea como Adidas, Fila, New Balance y Puma. Sin embargo, el desplome del consumo interno y la apertura de las importaciones hicieron insostenible la continuidad operativa de la empresa.

Recientemente, se conoció un mensaje en el que Phelan comunica personalmente la decisión a sus empleados, visibilizando el dramático momento del sector. "La verdad que el panorama que viene es peor. Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan", se lo escucha decir al exfutbolista de San Isidro Club (SIC) con la voz quebrada.

Durante su discurso ante el personal, el empresario responsabilizó directamente a la gestión de Javier Milei por el desenlace del emprendimiento. "La política nos hundió. ¿A dónde nos llevó? Con otros gobiernos sufríamos, pero teníamos plata en el bolsillo", expresó, mientras reflexionaba sobre la situación: "Solo les pido que piensen la próxima vez que votan, porque la vida es política".

En este contexto, Phelan justificó el cese de actividades al señalar la falta de pedidos en el mercado local y el agotamiento de las opciones para sostener la estructura. "No había opción de seguir, no hay trabajo en la calle. Seguir iba a ser peor", concluyó.

El cierre de las plantas de Will Der refleja la dura coyuntura que enfrenta la industria textil nacional, fuertemente golpeada por la caída de la capacidad instalada y la pérdida acumulada de miles de puestos de trabajo en el sector.