Los casos de envenenamiento por kratom en EE. UU. aumentaron un 6,500% en la última década

Kratom, una planta psicoactiva que puede producir efectos similares a los opioides a dosis altas, estuvo vinculada a un aumento significativo en los informes de envenenamiento y resultados médicos graves en Estados Unidos. Una nueva investigación publicada en Addiction reveló que las exposiciones reportadas al kratom se incrementaron drásticamente en la última década.

Según el estudio, las exposiciones al kratom reportadas a los Centros de Envenenamiento de Estados Unidos pasaron de solo 19 casos en 2010 a 1,242 casos en 2023. Esto representa un aumento de más de 65 veces (6,500%).

Los casos graves también se volvieron mucho más comunes. No se reportaron resultados severos en 2010 (2012 fue el primer año en que se informó un resultado severo), en comparación con 158 casos severos en 2023. Los investigadores clasificaron un resultado médico severo como aquel que involucra efectos potencialmente mortales, discapacidad significativa o muerte.

Los investigadores también encontraron diferencias notables entre los estados en función de cómo se regula el kratom. Los estados que prohibieron el kratom consistentemente presentaron tasas más bajas de exposición reportada, resultados médicos severos y uso de atención médica que aquellos con políticas de protección al consumidor o sin regulaciones sobre el kratom.

Riesgos del kratom y regulaciones estatales

El autor principal, Dr. Ryan Feldman, del Medical College of Wisconsin, comentó: "El kratom no está programado bajo la Ley de Sustancias Controladas de EE. UU. ni aprobado para uso médico por la FDA, lo que deja a los estados de EE. UU. establecer sus propias regulaciones. O no: varios estados de EE. UU. no regulan el kratom en absoluto, y consistentemente tuvieron peores resultados en este estudio que los estados que prohibieron su uso.

"La evidencia muestra que el kratom puede causar efectos graves en la salud, como convulsiones, ritmos cardíacos irregulares, daño hepático y problemas respiratorios. Casi uno de cada siete casos reportados a un centro de envenenamiento con una exposición de kratom de una sola sustancia fue admitido en un hospital, y uno de cada 16 fue admitido en una unidad de cuidados críticos. Si se utiliza el kratom en combinación con otras drogas, como a menudo ocurre, la tendencia del kratom a interferir con las vías metabólicas puede aumentar los riesgos de las drogas acompañantes.

"A medida que aumenta el uso de kratom y las preocupaciones sobre sus riesgos crecen, las legislaturas de todo el país debaten las mejores maneras de regular su uso. Los debates políticos en curso reflejan la limitada evidencia de alta calidad, lo que destaca la necesidad de una investigación más rigurosa e imparcial para guiar la legislación. Como muestra nuestra investigación aquí, el problema del kratom no desaparecerá pronto."