Incendio de kiosco narco en Florencio Varela tras el asesinato de dos jóvenes inocentes

Buenos Aires, 18 agosto (NA) – Dos jóvenes fueron acribillados en un barrio de Florencio Varela y vecinos del lugar incendiaron un kiosco narco, que se encuentra ubicado a metros donde ocurrieron los crímenes, al denunciar que las víctimas no tenían ninguna relación con la venta de drogas y habrían sido atacadas por error.

La furia vecinal se desató en la tarde-noche del sábado 15 de agosto en una vivienda señalada por vecinos como un kiosco narco que opera en el barrio San Francisco. Según manifestaron, dicho lugar se ubica a pocos metros donde días antes fueron asesinados Franco Herrera y Ariel Machi.

La concentración había sido convocada de manera pacífica, pero con el paso de los minutos la situación escaló ante el enojo de los vecinos debido a los problemas que conlleva la instalación de una banda narco en la zona y que ya genera terror ante los últimos crímenes.

Desde el medio Infosur detallaron que, en medio de la protesta, el lugar sindicado como punto de venta fue prendido fuego y por las llamas la construcción resultó afectada en su totalidad.

Crímenes

Herrera, de 23 años, y Machi, de 28, fueron asesinados el jueves 13 de agosto por la noche en la calle 1325, a metros de la vivienda incendiada. Se pudo reconstruir que ambos jóvenes, que estaban en la calle junto con un tercer amigo, fueron atacados a balazos desde un auto con cuatro ocupantes.

Conforme a lo aportado por dicho medio, ni las víctimas, ni el joven que continúa internado en grave estado, están relacionados con la venta de drogas. En este sentido, vecinos señalan que los atacantes se equivocaron de objetivo, el cual podría estar relacionado al kiosco incendiado.

La causa quedó en manos de la UFIJ N°6, la cual continúa sin detenidos y con pocos avances.