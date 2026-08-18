Un sismo de magnitud 4,8 sacudió Granada: hubo tres heridos y evacuaron la Alhambra

FOTO: Otro sismo de 4,8 sacudió a varias localidades de España. (Fotos: AFP/AP)

Un sismo de magnitud 4,8 sacudió este martes la ciudad de Granada y su área metropolitana, en el sur de España. El movimiento dejó tres personas con heridas leves, entre ellas una niña que fue trasladada a un hospital.

La información fue confirmada por Antonio Sanz, responsable de Emergencias de Andalucía. El temblor generó alarma entre habitantes y turistas y también fue percibido en sectores de Almería, Jaén y Málaga.

Según el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), el fenómeno se produjo a las 10.37 y tuvo su epicentro en Gójar, una localidad próxima a Alhendín. En esta última zona ya se había registrado durante el fin de semana otro movimiento de igual magnitud.

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FOTO: Otro sismo de 4,8 sacudió a varias localidades de España. (Fotos: AFP/AP)

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Después del sismo principal se produjeron varias réplicas. Una de las más intensas alcanzó una magnitud de 4,2 a las 11.34 y tuvo epicentro en Alhendín.

Las autoridades evacuaron de manera preventiva a los turistas que se encontraban en la Alhambra, uno de los principales atractivos de Granada y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El patronato encargado del complejo informó que las instalaciones permanecían bajo revisión para determinar si existían daños ocasionados por la actividad sísmica.

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FOTO: Otro sismo de 4,8 sacudió a varias localidades de España. (Fotos: AFP/AP)

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"La dirección del patronato evalúa las condiciones de seguridad y decidirá sobre el cierre o una posible reapertura", comunicó el organismo a través de la red social X.

Los servicios de emergencia de Andalucía recibieron cerca de 50 llamados relacionados con grietas y desprendimientos de cornisas y revestimientos en diferentes construcciones. No se reportaron víctimas fatales.

Las autoridades dispusieron el cierre preventivo de edificios administrativos, museos y la Ciudad del Deporte. Los centros de atención a la población, en tanto, continuaron funcionando.

El metro de Granada redujo la velocidad de sus formaciones a 30 kilómetros por hora como medida de seguridad. La Policía Local pidió mantener la calma y alejarse de las fachadas y los edificios que pudieran presentar daños.

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FOTO: Un sismo sacudió al sur de España y provocó destrozos en Granada.

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El temblor fue el más fuerte de la secuencia sísmica que afecta a la región desde el viernes 14 de agosto. Durante los días anteriores, otro movimiento de magnitud 4,8 había provocado daños en distintos inmuebles de Granada, también sin consecuencias fatales.

La alerta sísmica de Google se activó en numerosos teléfonos celulares, mientras el servicio de emergencias 112 difundió recomendaciones mediante las redes sociales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió actuar con "máxima prudencia" y seguir las indicaciones oficiales. Además, señaló que los especialistas no descartan nuevos movimientos y réplicas durante los próximos días.

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FOTO: Un sismo sacudió al sur de España y provocó destrozos en Granada.

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Informe de Adrián Cragnolini, corresponsal de Cadena 3 en España.