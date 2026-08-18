El riesgo país se acerca a los 500 puntos y alcanzó su nivel más alto desde junio

El riesgo país argentino subió este martes hasta los 494 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto desde el 10 de junio, en una jornada marcada por nuevas pérdidas de los bonos soberanos en dólares.

El indicador elaborado por JP Morgan quedó nuevamente cerca de las 500 unidades, luego de haber tocado semanas atrás un mínimo de 403 puntos, el registro más bajo en más de ocho años.

Durante agosto, los bonos hard dollar —entre ellos, los Bonares y Globales— acumularon una pérdida promedio del 2,5%. En el mismo período, el riesgo país avanzó cerca de 50 puntos, pese a la relativa estabilidad de los títulos de otros mercados emergentes y de los bonos del Tesoro estadounidense.

El riesgo país mide la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos soberanos de una nación y el rendimiento de los títulos de Estados Unidos, considerados como referencia de menor riesgo. Una suba del índice refleja mayores dudas de los inversores sobre la capacidad de pago y la estabilidad económica del país.

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Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que, después de varios meses en los que los bonos argentinos mostraron un mejor desempeño que sus pares emergentes, el mercado volvió a concentrarse en los fundamentos locales.

La firma mencionó una actividad económica que todavía no logra consolidarse y el ingreso progresivo de las expectativas vinculadas con las elecciones presidenciales de 2027.

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, sostuvo en un análisis con Infobae que el indicador comenzó a alejarse de los 400 puntos debido a una combinación de volatilidad internacional y un menor ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Franco agregó que, además de las tasas internacionales, los términos del intercambio y la acumulación de reservas, los inversores prestarán cada vez más atención a variables con impacto social, como el empleo y el salario real, a medida que se acerque el próximo ciclo electoral.

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Fundación Mediterránea también advirtió que la situación de las reservas internacionales no es el único factor que condiciona la percepción del mercado. La entidad incluyó entre los principales obstáculos las restricciones a los movimientos internacionales de capitales y el historial argentino de incumplimientos de deuda.

A esto sumó el riesgo de modificaciones drásticas en la política económica después de cada elección presidencial, una incertidumbre que continúa influyendo en la evaluación de los inversores de cara a 2027.

GMA Capital indicó que, pese a la estabilidad del dólar mayorista en torno a los $1.492 durante los últimos días, la tranquilidad cambiaria no se trasladó al resto de los activos argentinos.

"La calma cambiaria no llegó a replicarse en el resto de los activos locales: el equity profundizó la corrección y el riesgo país continuó escalando", explicó la firma.

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Según su análisis, la debilidad de los bonos respondió principalmente a factores internos, ya que los títulos de los mercados emergentes se mantuvieron estables y los bonos del Tesoro estadounidense no registraron movimientos relevantes.

Como ejemplo, GMA Capital mencionó el desempeño del Global 2035 (GD35), que en julio acumulaba un retorno directo del 9% y superaba tanto a los bonos ecuatorianos como al promedio emergente. Desde entonces, el título perdió gran parte de esa ventaja.

El Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) coincidió en que la renta fija argentina se apartó del comportamiento que venía mostrando frente a la volatilidad internacional. La entidad atribuyó la corrección a condiciones financieras globales más exigentes, encuestas que reflejan una menor aprobación del Gobierno y una actividad económica con marcadas diferencias entre sectores.

Por último, la consultora 1816 señaló que la percepción de los $1.500 como un techo de corto plazo para el dólar modificó la dinámica de la deuda argentina en moneda extranjera. También vinculó el retroceso de bonos y acciones con las últimas encuestas sobre la administración de Javier Milei y con la lenta recuperación de los sectores que concentran una mayor cantidad de empleo.