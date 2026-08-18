“Cañito Flores tenía el blindaje de la impunidad”: el duro testimonio del radical Julio Camaño

La detención de once personas por abuso sexual y grooming de niñas y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad en el norte de Córdoba no solo sacudió a Villa de María del Río Seco por la gravedad de los hechos. También puso bajo la lupa a un asesor legislativo de un legislador peronista de la zona. Ese vínculo activó el testimonio de Julio Camaño, veterano dirigente de la UCR local, quien en una entrevista con Cadena 3 habló sobre el hombre al que todos conocen como “Cañito”.

El legislador es Ramón Flores. Según Camaño, lleva 23 años en la función pública: primero concejal (sin sueldo, por la particularidad local), luego legislador desde 2007, doce años como intendente y nuevamente legislador. “Vive de la política del cargo público desde 2003”, resumió el radical.

“Echa la ley, echa la trampa”

Camaño no elude el peso del liderazgo de Flores. Lo describe como un hombre “muy querido en el pueblo, hasta en algunos casos a nivel de adoración”. Ese carisma, afirma, le permitió “transgredir todo tipo de leyes”.

“Siempre me dice ‘Julio Piojo, echa la ley, echa la trampa’. Ese ha sido un poco su lema en su trayectoria política”, apuntó.

El dirigente radical enumera lo que, a su juicio, son conductas tipificadas en el Código Penal: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. “Y todo el mundo miraba para otro lado”, sostiene. Incluye en ese “todo el mundo” a la justicia, a los distintos poderes del Estado y a la propia sociedad local, que —según su lectura— avaló esas conductas por el consenso que genera el liderazgo carismático.

Asesores que trabajaban en el campo

Uno de los puntos más concretos del testimonio es el sistema de asesores. Camaño afirma que cuando Flores dejó la intendencia en 2023, intentó dejar en planta permanente a dos personas que terminaron siendo echadas por la nueva gestión por estar “mal designados, sin presupuesto”. Luego se los llevó como asesores legislativos.

Agrega que no es un caso aislado: presidentes comunales del PJ que perdieron la reelección indefinida también habrían sido acomodados como asesores “porque Cañito es el piola”.

Fiestas, hotel y crecimiento patrimonial

Camaño asegura que las fiestas en campos del legislador son de conocimiento público en el pueblo. Vive cerca del ingreso a una de las propiedades que Flores adquirió siendo intendente y donde construyó su nueva residencia.

“Son fiestas con alcohol, con mujeres… no te puedo decir si mayores o menores, pero son muy comunes”, indicó.

Sobre el patrimonio, el radical es categórico: el crecimiento es “exponencial” y “muy difícil de explicar” si se contrastan las declaraciones como monotributista de categoría más baja con los ingresos de funcionario público. Menciona viviendas, loteos, vehículos de alta gama (incluyendo una Ducati) y un hotel cuyos empleados, según afirma, cobraron de la municipalidad mientras Flores era intendente. Incluso un brindis de fin de año realizado en ese hotel habría sido cobrado a la Legislatura.

Camaño dice haber presentado denuncias en Deán Funes en dos oportunidades. La experiencia, cuenta, fue “muy lamentable”: una fiscal le habría hecho sentir “presionado, extorsionado y apretado”. Las causas, asegura, “duermen en el sueño de los justos”.

El peso de lo no dicho

Cuando se le pregunta si en un pueblo chico nadie sabía lo que ocurría con las menores, Camaño responde con cautela: “Con las menores la verdad que no tengo conocimiento”. Pero insiste en que el resto de las conductas sí era de dominio público y que la sociedad local “ha aceptado vivir con esa realidad”.

El legislador Ramón Flores tiene ofrecido el micrófono. Hasta el momento de esta nota no había respondido públicamente a estas afirmaciones. La causa por abuso y grooming sigue su curso en la Fiscalía de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede, con once detenidos y un prófugo con pedido de captura nacional e internacional.

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Entrevista de Radioinforme 3.