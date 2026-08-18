Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de agosto

En la jornada de hoy, el dólar oficial se posiciona en un valor de 1.460 pesos para la compra y 1.510 pesos para la venta, según datos actualizados el 14 de agosto de 2026. Este tipo de cambio es el que aplica para las operaciones en entidades bancarias y es el valor que utilizan aquellos que realizan transacciones formales.

Por otro lado, el dólar blue, que representa el mercado informal, se encuentra en 1.525 pesos a la compra y 1.545 a la venta. Este valor, registrado el 17 de agosto de 2026, es significativamente más alto que el oficial, lo que suele incitar a muchos a elegir esta opción, aunque conlleva riesgos legales y de seguridad.

Además de estas variantes, en el mercado de la bolsa, el dólar bolsa se sitúa en 1.509,6 pesos para la compra y 1.521,6 para la venta. Este tipo de cambio permite a los inversores comprar dólares a través de acciones y bonos, proporcionando una forma legal de acceder a divisas extranjeras.

Otra modalidad es el dólar contado con liquidación (CCL), que se cotiza a 1.571,1 pesos de compra y 1.573,8 de venta. Esta opción es utilizada para llevar dinero al exterior y se encuentra regulada por la Comisión Nacional de Valores.

Aparte, en el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto marca un valor de 1.577,74 pesos para la compra y 1.581,4 para la venta. Este tipo ha ido en aumento en los últimos días, impulsado por el interés en activos digitales en medio de la inestabilidad del peso argentino.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para gastos en el exterior o compras en comercio online, se encuentra en 1.898 pesos a la compra y 1.963 a la venta, aplicando recargos establecidos por el gobierno argentino.

Las fluctuaciones en la cotización del dólar en estos diferentes mercados están influenciadas por varios factores, entre ellos el nivel de reservas del Banco Central, las expectativas de inflación y la política cambiaria del gobierno. En tiempos de incertidumbre económica, como la que atraviesa Argentina, la presión sobre el tipo de cambio suele intensificarse.

Para quienes desean ahorrar o invertir en dólares, es crucial considerar las diferentes cotizaciones y elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades financieras, sopesando siempre los riesgos asociados al mercado informal.