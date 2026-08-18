Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de agosto
Las cotizaciones del dólar oficial y blue presentan variaciones importantes. En el mercado informal, el blue se compra a 1.525 pesos y se vende a 1.545. Para ahorrar hay otras opciones de dólar, como el CCL.
FOTO: Dólar
En la jornada de hoy, el dólar oficial se posiciona en un valor de 1.460 pesos para la compra y 1.510 pesos para la venta, según datos actualizados el 14 de agosto de 2026. Este tipo de cambio es el que aplica para las operaciones en entidades bancarias y es el valor que utilizan aquellos que realizan transacciones formales.
Por otro lado, el dólar blue, que representa el mercado informal, se encuentra en 1.525 pesos a la compra y 1.545 a la venta. Este valor, registrado el 17 de agosto de 2026, es significativamente más alto que el oficial, lo que suele incitar a muchos a elegir esta opción, aunque conlleva riesgos legales y de seguridad.
Además de estas variantes, en el mercado de la bolsa, el dólar bolsa se sitúa en 1.509,6 pesos para la compra y 1.521,6 para la venta. Este tipo de cambio permite a los inversores comprar dólares a través de acciones y bonos, proporcionando una forma legal de acceder a divisas extranjeras.
Otra modalidad es el dólar contado con liquidación (CCL), que se cotiza a 1.571,1 pesos de compra y 1.573,8 de venta. Esta opción es utilizada para llevar dinero al exterior y se encuentra regulada por la Comisión Nacional de Valores.
Aparte, en el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto marca un valor de 1.577,74 pesos para la compra y 1.581,4 para la venta. Este tipo ha ido en aumento en los últimos días, impulsado por el interés en activos digitales en medio de la inestabilidad del peso argentino.
Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para gastos en el exterior o compras en comercio online, se encuentra en 1.898 pesos a la compra y 1.963 a la venta, aplicando recargos establecidos por el gobierno argentino.
Las fluctuaciones en la cotización del dólar en estos diferentes mercados están influenciadas por varios factores, entre ellos el nivel de reservas del Banco Central, las expectativas de inflación y la política cambiaria del gobierno. En tiempos de incertidumbre económica, como la que atraviesa Argentina, la presión sobre el tipo de cambio suele intensificarse.
Para quienes desean ahorrar o invertir en dólares, es crucial considerar las diferentes cotizaciones y elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades financieras, sopesando siempre los riesgos asociados al mercado informal.
Lectura rápida
¿Qué es el dólar blue?
Es el tipo de cambio utilizado en el mercado informal, cotizando a 1.525 pesos para la compra hoy.
¿Cuándo se actualiza el dólar oficial?
El dólar oficial se actualizó por última vez el 14 de agosto de 2026.
¿Dónde se puede comprar dólar CCL?
El dólar contado con liquidación se compra a través de acciones y bonos en el mercado regulado.
¿Por qué hay diferencias entre los tipos de cambio?
Las diferencias se deben a factores como la oferta y la demanda, las reservas del Banco Central y la incertidumbre económica.
¿Qué afecta el valor del dólar?
El valor del dólar se ve afectado por la inflación, políticas gubernamentales y la estabilidad económica general.