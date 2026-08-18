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Inseguridad sin tregua en Córdoba: le robaron nueve veces en menos de tres semanas

Los ataques se concentraron en el depósito de un comerciante de barrio Pueyrredón. El propíetario también denunció hurtos frecuentes en su supermercado y dos robos en una lomitería.

18/08/2026 | 11:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Daniel es el dueño de un depósito que sufrió múltiples robos en tres semanas.

FOTO: Daniel es el dueño de un depósito que sufrió múltiples robos en tres semanas.

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Un comerciante de barrio Pueyrredón, en Córdoba, denunció que su depósito sufrió nueve robos en lo que va de agosto y que este martes, alrededor de las 7.55, delincuentes intentaron ingresar nuevamente.

El damnificado es Daniel Huppi, propietario del supermercado mayorista La Rendidora, ubicado en avenida Patria al 1.300. Además, posee una lomitería en las inmediaciones y un depósito sobre bulevar Eduardo Bulnes.

"Los nueve robos ocurrieron durante los primeros días de agosto. Esta mañana tuvimos otro intento, por lo que ya estaríamos hablando prácticamente de diez hechos", señaló el comerciante a Cadena 3.

Según relató, los delincuentes sustrajeron del depósito alimentos, bebidas, envases, cubiertas pertenecientes a las camionetas y otros artículos utilizados habitualmente por el supermercado. "Se llevaron mercadería de todo tipo. Tenemos medidas de seguridad, pero violentan todo. Hasta un medidor se robaron", lamentó.

La situación también afecta al local de avenida Patria y Padre Luis Monti. Allí, de acuerdo con Huppi, los intentos de hurto protagonizados por "mecheros" se repiten aproximadamente día de por medio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El comerciante aseguró que, ante estos episodios, los propios trabajadores deben intervenir y retener a los sospechosos hasta la llegada de la Policía.

A esta sucesión de hechos se suman dos robos en la lomitería de la familia. En ambas oportunidades, los delincuentes rompieron las vidrieras y sustrajeron computadoras portátiles, entre otros elementos.

Huppi afirmó que están cansados y que no saben cómo continuar frente a la reiteración de los ataques. Incluso analizan cerrar uno de los establecimientos.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, visitó al comerciante este lunes y se comprometió a reforzar las medidas preventivas en el sector. "Ya estamos cansados. No tenemos respuestas. El ministro se hizo presente, pero el gran problema también es la Justicia", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

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Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el depósito de un comerciante en Córdoba? El depósito sufrió nueve robos en agosto y un intento más el martes.

¿Quién es el comerciante afectado? El comerciante es Daniel Huppi, propietario del supermercado mayorista La Rendidora.

¿Cuándo ocurrieron los robos? Los robos ocurrieron durante los primeros 15 o 16 días de agosto de 2023.

¿Dónde están ubicados los negocios de Huppi? El supermercado está en avenida Patria 1384 y tiene una lomitería en las inmediaciones.

¿Por qué está preocupado Huppi? Está preocupado por la reiteración de robos y la falta de respuestas de las autoridades y la Justicia.

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