Baja de la imputabilidad a 14 años: Córdoba inicia el debate para adecuar la ley provincial

La Legislatura de Córdoba se prepara para debatir la adecuación del régimen penal juvenil a la nueva ley nacional que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El oficialista Juan Manuel Lamosas, titular de la Comisión de Seguridad, confirmó que el proceso comienza formalmente mañana.

La legisladora del radicalismo Brenda Austin destacó que “el primer borrador que esta comisión envió a la Legislatura fue un trabajo muy intenso, muy técnico, con el aporte de especialistas de todos los sectores”. El proyecto busca adaptar la ley provincial a los cambios nacionales, manteniendo las particularidades del sistema penal juvenil de Córdoba.

Austin aclaró que la implementación de esta normativa requiere recursos adecuados. “Estamos hablando de recursos que se necesitan para habilitar espacios adecuados, no para castigar, sino para contener y generar la posibilidad del retorno a la sociedad de chicos que entran en conflicto con la ley penal a esa edad”, señaló.

La legisladora enfatizó la importancia de las medidas socioeducativas, orientadas a la reinserción de los jóvenes en lugar de la privación de libertad. “Esto supone un conjunto de recursos, desde condiciones adecuadas de los establecimientos donde se van a realizar estas eventuales detenciones”, agregó.

Además, Austin mencionó la necesidad de incorporar la perspectiva de defensa de los derechos de las víctimas. “Es un compromiso que traemos del debate de la ley Joaquín, que había quedado pendiente: mejorar las garantías de las víctimas”, afirmó. La legisladora espera que exista acuerdo político para garantizar los recursos necesarios. “Vamos a insistir mucho y vamos a controlar que tengan las herramientas los operadores en el territorio”, sostuvo. Aunque los casos de delitos cometidos por adolescentes son relativamente bajos, Austin resaltó que los recursos especializados resultan indispensables para el éxito de esta ley.