River se enfrenta a Independiente Santa Fe en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- River se medirá este miércoles ante Independiente Santa Fe de Colombia, en lo que será la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este encuentro estaba inicialmente programado para la semana pasada, pero se suspendió debido al devastador terremoto que afectó a Colombia.

El partido está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y se podrá seguir a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado para el encuentro es el venezolano Jesús Valenzuela, con el ecuatoriano Carlos Orbe como encargado del VAR.

River llega a este compromiso tras un importante triunfo por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura, resultado que les permitió romper una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de la AFA, la peor en su historia, que había puesto en riesgo la continuidad de su entrenador, Eduardo "Chacho" Coudet.

En la Copa Sudamericana, el conjunto "Millonario" accedió a esta fase tras finalizar primero en el Grupo H, acumulando 14 puntos y superando a Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

Por su parte, Independiente Santa Fe participó en la Copa Libertadores durante el primer semestre, pero descendió a la Sudamericana al terminar tercero en su grupo. En los playoffs de la actual competencia, avanzaron con autoridad tras vencer a Caracas de Venezuela con un global de 5-0.