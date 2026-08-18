De temerles a los caballos a cruzar seis veces la cordillera de los Andes por San Martín

FOTO: Adriana Geymonat es la primera mujer en completar las rutas utilizadas por el Ejército de los Andes.

Adriana Geymonat les tenía tanto miedo a los caballos que, cuando veía uno, prefería alejarse. Sin embargo, fue sobre el lomo de caballos y mulas que esta docente de La Plata se convirtió en la primera mujer en completar las seis rutas históricas utilizadas por el Ejército de los Andes.

Su travesía comenzó en 2017, durante la conmemoración del bicentenario del Cruce de los Andes. Su intención inicial era recorrer solamente el Paso de Los Patos, la ruta seguida por la columna principal comandada por el general José de San Martín.

En diálogo con Cadena 3, Geymonat recordó el momento en el que un baqueano le entregó el caballo con el que debía comenzar aquella primera expedición, en Las Hornillas.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Adriana Geymonat es la primera mujer en completar las rutas utilizadas por el Ejército de los Andes.

/Fin Código Embebido/

"Cuando vi que me daba el caballo, le dije: "No, yo le tengo pánico. No puedo acercarme". Él me contestó: "Adriana, hay que cruzar la cordillera". Entonces le propuse hacerlo caminando, pero me respondió que no se podía", relató.

Aquel instante marcó el comienzo de una transformación. Lo que iba a ser un único homenaje se convirtió en una misión personal que se extendió durante seis años.

San Martín diseñó seis columnas para desconcertar y dispersar a las fuerzas realistas antes del ataque decisivo en Chile. Los pasos elegidos fueron Los Patos, Uspallata, Portillo, Planchón, Comecaballos y Guana. Cada columna atravesó una ruta; Geymonat decidió recorrerlas todas.

Tras Los Patos llegaron Portillo, Comecaballos, Planchón, Uspallata y, finalmente, Guana. Para mantenerse fiel al recorrido histórico, muchas veces avanzó únicamente acompañada por dos o tres baqueanos, lejos de los circuitos turísticos.

"Uno también se pone a prueba como mujer y vence miedos", expresó. Antes de iniciar las expediciones tuvo que someterse a controles médicos, entrenar en un gimnasio y aprender a montar. Fortaleció brazos, piernas y cintura, además de ejercitar la respiración para soportar la altura.

El camino estuvo atravesado por accidentes y situaciones extremas. En Los Patos sufrió un esguince y continuó pese al dolor y la fiebre. En Portillo presenció cómo un caballo se desbarrancaba: el jinete logró salvarse, pero el animal murió.

En Comecaballos, según contó, pasó tres días sin agua y conoció la desesperación de la sed. En Planchón avanzó junto a una cadena de volcanes, entre ellos el Peteroa. Los problemas en la columna y el nervio ciático pusieron en duda el cruce por Uspallata, pero hizo rehabilitación y siguió adelante.

Guana fue la última prueba. Una tormenta sorprendió a Geymonat y al baqueano que la acompañaba. Permanecieron seis días con la ropa y las provisiones mojadas, en uno de los trayectos más aislados y exigentes de la cordillera.

Geymonat enseña Música, Danza, Teatro y Expresión Corporal en el nivel primario, además de Historia del Arte en el secundario, en colegios privados de La Plata. Con el tiempo, también se dedicó a la investigación y divulgación histórica.

Para ella, completar las rutas nunca tuvo como finalidad acumular reconocimientos personales. "Uno estudia hasta el último día de su vida, pero no para que digan: "Mirá todo lo que sabe". Eso no serviría de nada. Estudiamos para poder transmitirlo a nuestros alumnos. Creo que esa es la tarea de todo docente: entregar todo", afirmó.

Su objetivo es acercar a las nuevas generaciones una historia que no quede encerrada en los libros o reducida a una fecha del calendario escolar.

"Hay que querer nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Si perdemos esa memoria, perdemos identidad como nación. Eso es lo que trato de enseñarles a mis alumnos", señaló.

La experiencia también llevó a Geymonat a investigar el papel de las mujeres que acompañaron la campaña libertadora y que durante años permanecieron invisibilizadas.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Adriana Geymonat es la primera mujer en completar las rutas utilizadas por el Ejército de los Andes.

/Fin Código Embebido/

Una de ellas fue Josefa Tenorio, una mujer afrodescendiente que vivía en condición de esclavitud. Se vistió de hombre para incorporarse al Ejército de los Andes, llevó una bandera durante la campaña y luego reclamó a San Martín la libertad que se había prometido a quienes lucharan por la independencia.

Geymonat entiende que su designación como "Abanderada de los Andes", otorgada por el Instituto Nacional Sanmartiniano, también representa un homenaje a aquellas mujeres. La institución destacó que la docente no solo completó las seis rutas, sino que además recorrió los campos de batalla de Chacabuco y Maipú y continuó la huella libertadora hasta Perú.

También fue reconocida como Embajadora Sanmartiniana por el Mundo por el Instituto Sanmartiniano del Perú y, según relató, recibió una medalla y un diploma de Naciones Unidas.

La docente ahora proyecta completar la huella de San Martín por Europa. Quiere comenzar en Cervatos de la Cueza, España, localidad vinculada con la familia del Libertador, y continuar por Inglaterra, Escocia, Italia y Bélgica.

El destino final será Boulogne-sur-Mer, en Francia, donde San Martín murió el 17 de agosto de 1850. Allí pretende dejar la Bandera de los Andes que el Ejército de Montaña le regaló en 2016. "Muchas veces uno piensa que no puede, pero creo que es el ser humano quien se pone los límites", reflexionó.

Y resumió la enseñanza que la sostuvo frente al miedo, el dolor y la inmensidad de la cordillera: "San Martín nos demuestra que, si uno tiene un objetivo, hay que seguirlo. Tal vez no se dé ahora, pero a la larga se da".

Antes de despedirse, volvió a hacer propias las palabras del Libertador: "Seamos libres, lo demás no importa nada. ¡Viva la patria!".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.