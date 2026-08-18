Córdoba le dice adiós al frío polar: cuándo llega el "veranito" y qué esperar en la alta montaña

La provincia de Córdoba atraviesa una transición meteorológica significativa. Tras el ingreso de un frente frío proveniente del sector sur, que se hizo sentir con crudeza durante la última jornada, el pronóstico anticipa un respiro inminente. Lejos de extenderse el temporal, las condiciones tienden a estabilizarse, dando paso a jornadas donde el termómetro recuperará valores más amables.

El meteorólogo Marcelo Madelón fue contundente al analizar el panorama actual: "Ayer ingresó un frente frío, viento sur, se notó y se sigue notando la baja temperatura; bastante acorde a la época del año". No obstante, aclaró que, aunque todavía transitamos el invierno, la tendencia para los próximos días es de mejoramiento sostenido.

El ascenso térmico: hacia un jueves primaveral

El cambio de tendencia será progresivo. Para este miércoles se espera un amanecer fresco, con temperaturas mínimas que rondarán entre los 4 y 5 grados, pero con una recuperación marcada hacia la tarde, alcanzando registros cercanos a los 20 grados.

Sin embargo, el dato central del pronóstico reside en el día jueves. Madelón definió la jornada como un quiebre en la monotonía invernal: "El día jueves será un día primaveral, con una máxima de 24 grados y mucho, mucho sol".

Pese a este pronóstico alentador, el experto instó a la prudencia, recordando que el alivio es temporal. Advirtió que, tal como sucede en esta época, el buen clima será el preámbulo de un nuevo movimiento atmosférico: "Un nuevo ingreso de aire frío" se hará presente hacia la tarde o noche de esa misma jornada.

Alta montaña: el alivio tras 35 días de aislamiento

La noticia no solo impacta en la cotidianeidad cordobesa, sino que tiene una relevancia crítica para el tránsito internacional. La reapertura del paso hacia Chile, tras 35 días de bloqueo ininterrumpido, se fundamenta estrictamente en la mejoría de las condiciones meteorológicas que se mantendrán, al menos, hasta el próximo domingo.

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Consultado sobre la situación en la cordillera, Madelón llevó tranquilidad sobre el cese de las precipitaciones níveas: "La zona no va a tener ya nevadas en los próximos días, por suerte".

El pronosticador detalló que, si bien puede registrarse viento fuerte en alta montaña —un fenómeno recurrente a esa altitud que podría generar arrastre de nieve y visibilidad reducida (viento blanco)—, el panorama general es favorable. "Hace más de un mes que está nevando sin parar, y fuera de eso, son días de muy buenas condiciones meteorológicas", puntualizó.

¿Qué esperar para Córdoba?

Ante la consulta sobre la posibilidad de precipitaciones en el corto plazo, el meteorólogo fue tajante: "No estamos viendo lluvias en los próximos días, así que a gozar del buen tiempo".

Mientras el norte del país persiste bajo tormentas y chaparrones fuertes, Córdoba se prepara para transitar una ventana de estabilidad, marcada por el sol y una amplitud térmica que, al menos por 48 horas, nos hará olvidar la crudeza del invierno.