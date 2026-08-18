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Detuvieron al exasesor de Milei Fernando Cerimedo en Bolivia: investigan atentado contra una mujer

Fue aprehendido mientras intentaba abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Buenos Aires.

18/08/2026 | 09:55Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Fernando Cerimedo, asesor de LLA.

FOTO: Fernando Cerimedo, asesor de LLA.

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El consultor político y asesor presidencial Fernando Cerimedo -conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei- fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argentina.

La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanecía internada con diagnóstico reservado. 

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Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
El consultor político Fernando Cerimedo fue detenido.

¿Dónde ocurrió la detención?
La detención se produjo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

¿Cuándo fue la detención?
La detención ocurrió tras un atentado el lunes por la noche.

¿Por qué fue detenido?
Fue detenido tras el atentado armado contra Nadia Beller.

¿Qué le ocurrió a Nadia Beller?
Nadia Beller recibió tres impactos de bala y está internada con diagnóstico reservado.

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