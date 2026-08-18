Detuvieron al exasesor de Milei Fernando Cerimedo en Bolivia: investigan atentado contra una mujer

El consultor político y asesor presidencial Fernando Cerimedo -conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei- fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argentina.

La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanecía internada con diagnóstico reservado.

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