Endeudamiento familiar: por qué los créditos son cada vez más difíciles de pagar

El endeudamiento de los hogares argentinos abrió un contrapunto sobre sus causas. El economista Sebastián Cao atribuyó la "bola de nieve" al elevado costo del crédito y al fin de la licuación de las deudas por la inflación. Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros de Córdoba, sostuvo, en cambio, que el fenómeno está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo.

Cao, analista económico de Econométrica, explicó en Cadena 3 que la diferencia entre el rendimiento de un plazo fijo y el costo financiero total (CFT) de un préstamo no representa, de manera directa, la ganancia de los bancos.

Según indicó, las entidades deben afrontar el costo de captación de los depósitos, los encajes exigidos por el Banco Central, distintos riesgos, gastos operativos e impuestos.

"El banco, cuando toma 100, no puede prestar esos 100", señaló. Como ejemplo, precisó que el encaje de los depósitos a plazo fijo a 30 días ronda el 25%, mientras que el nivel total se ubica aproximadamente en el 45%.

A eso se suma el riesgo de incobrabilidad, que Cao estimó en unos 15 puntos en promedio, además de los riesgos asociados con la variación de las tasas y una eventual depreciación de la moneda.

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El economista remarcó especialmente el peso de la carga tributaria. De acuerdo con sus cálculos, cerca de un tercio de la tasa final corresponde a impuestos como el IVA, Ingresos Brutos y Sellos.

"En los países desarrollados no se cobran impuestos sobre los intereses. Mi propuesta es que los reduzcan o directamente los eliminen para todo el sistema financiero", afirmó.

Cao consideró que una medida de ese tipo reduciría el costo de los préstamos y, como consecuencia, también la morosidad. Ese descenso del incumplimiento permitiría, a su vez, bajar el riesgo crediticio y nuevamente las tasas.

"El efecto puede ser dinamizador: baja la tasa, baja la mora, vuelve a crecer el crédito y mejora el consumo interno", explicó. Además, estimó que la recaudación comprometida por una eventual eliminación del IVA e Ingresos Brutos sobre los intereses sería inferior al 1% del Producto Interno Bruto.

Para Cao, el problema central comenzó con el cambio en la dinámica inflacionaria. Hasta finales de 2023, sostuvo, el aumento de los precios permitía licuar buena parte de los intereses e incluso, en algunos períodos, una porción del capital adeudado.

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Esa situación favoreció la renovación permanente de préstamos y generó entre algunos consumidores la expectativa de que las nuevas deudas también perderían valor con el paso del tiempo.

"Cuando la inflación primero subió mucho y después cayó, ese mecanismo se cortó. Quienes creían que la inflación iba a licuar los préstamos se encontraron con que eso no ocurrió", señaló.

Desde entonces, explicó, las cuotas comenzaron a representar un costo real sobre los ingresos. "Si tengo que pagar el crédito, empiezo a perder poder adquisitivo para comprar alimentos, servicios o lo que sea. Ahí se genera la bola de nieve", advirtió.

El economista relativizó, sin embargo, que el origen general del endeudamiento sea una caída profunda de los salarios. Mencionó un deterioro marcado entre los empleados públicos nacionales, una baja cercana al 9% en los provinciales y de alrededor del 3% entre los trabajadores privados registrados.

Para Cao, el punto de partida está en la imposibilidad de seguir licuando las obligaciones, aunque reconoció que el pago de esas deudas termina consumiendo ingresos y deteriorando la capacidad de compra de las familias.

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Cao también señaló que una parte del incremento de la mora responde a la incorporación de más personas al mercado del crédito. Según detalló, los préstamos al sector privado pasaron del 6% al 12% del PIB, mientras que el financiamiento destinado a las familias creció del 3% al 6%.

"Cuando se incorpora a sectores que antes no estaban dentro del sistema, es lógico que aumente la mora por un efecto de composición", explicó.

En cuanto a la diferencia entre bancos y empresas fintech, afirmó que las plataformas financieras suelen tener estándares más flexibles para otorgar préstamos y, por eso, asumen mayores riesgos y cobran tasas más elevadas.

Sobre el mayor incumplimiento entre los jóvenes de 18 a 29 años, aclaró que se trataba de una hipótesis y lo vinculó con una menor aversión al riesgo, otras necesidades de consumo y una menor experiencia en el manejo del crédito.

Romero planteó una explicación diferente. "El endeudamiento de los argentinos está indefectiblemente ligado a la caída del poder adquisitivo", sostuvo ante Cadena 3.

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El director general del Centro de Almaceneros de Córdoba anticipó que la entidad está terminando un informe sobre la situación financiera de los hogares. Según adelantó, el endeudamiento alcanzaría a nueve de cada diez familias argentinas.

Romero aclaró que el relevamiento no contempla únicamente las obligaciones registradas en el Banco Central, como préstamos bancarios, tarjetas de crédito o financiamiento mediante billeteras virtuales.

También incluye compromisos informales que no aparecen en las estadísticas oficiales, entre ellos préstamos familiares, alquileres atrasados, deudas en despensas y compras realizadas "al fiado".

De esta manera, los especialistas expusieron dos lecturas sobre un mismo fenómeno: Cao ubicó el origen de la crisis en el fin de la licuación inflacionaria y el elevado costo financiero, mientras que Romero señaló a la pérdida de poder adquisitivo como el factor que obliga a las familias a recurrir al crédito formal e informal.

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Entrevista de Miguel Clariá.