Prisión preventiva para el hombre acusado de provocar incendios en Caballito

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la dirección del auxiliar fiscal Federico Gotusso, ha dictado la prisión preventiva para el acusado de haber incendiado cuatro autos, dos comercios y una vivienda en Caballito.

El incidente ocurrió en la noche del 12 de agosto, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 6B se desplazaron hasta el cruce de las avenidas Donato Álvarez y Rivadavia debido a un incendio provocado por un pirómano.

La magnitud del fuego obligó a que dos mujeres que residían en la propiedad afectada fueran asistidas por el SAME debido a la inhalación de humo. Por esta razón, el auxiliar fiscal investiga si el imputado puso en peligro la vida de las vecinas.

En la audiencia, el juez Pablo Casas, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, aprobó el pedido de prisión preventiva formulado por el auxiliar fiscal Gotusso para el señalado por iniciar el incendio en un vehículo Citroën C3 que se encontraba estacionado. Se confirmó que las llamas se propagaron, afectando a otros tres autos: dos de la marca Renault (modelos Clio y Logan) y un Volkswagen Fox, además de causar daños a dos comercios y una vivienda particular.

El sospechoso, de 29 años, intentó huir hacia las vías del ferrocarril Sarmiento, pero fue detenido por un oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona y fue testigo de lo sucedido.

El imputado contaba con una condena de cuatro meses de prisión en suspenso por un intento de robo, y había sido declarado en rebeldía por no cumplir con las obligaciones impuestas por la justicia nacional.

Actualmente, permanece detenido con prisión preventiva por el delito de incendio doloso. Desde la UFLA Oeste se están realizando las investigaciones pertinentes, incluyendo medidas solicitadas a la Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad y a los bomberos, para determinar si con este acto puso en riesgo la vida de las dos mujeres que vivían en la casa afectada por las llamas.