Crisis de sobreendeudamiento en Salta: crecen los pedidos de quiebra personal

En Salta, el sobreendeudamiento de los consumidores ha desencadenado un notable incremento en los pedidos de quiebra personal, un fenómeno que comenzó a intensificarse desde 2017 y que se potenció este 2025.

Según explicó a Cadena 3 la jueza de concursos, quiebras y sociedades de segunda nominación, Victoria Ambrosini, desde el 1 de febrero de 2025 se presentaron 100 solicitudes de quiebra propia en el fuero concursal de la provincia.

“Es un número considerable para una provincia como Salta. La mayoría de los casos involucran a empleados en relación de dependencia, principalmente públicos, como personal de la Policía, que no poseen bienes y cuyo único activo es su salario”, detalló Ambrosini.

La magistrada destacó que estos consumidores, agobiados por deudas acumuladas por el uso de tarjetas de crédito y préstamos con descuento directo, llegan a un punto en el que “prácticamente no cobran su sueldo” debido a las retenciones autorizadas.

En los fallos de quiebra, se ordena el cese de estas retenciones y se embarga el 20% del salario, que se acumula en una cuenta del expediente hasta la rehabilitación del deudor.

Este monto se destina luego a repartir entre los acreedores, tras cubrir los gastos judiciales. No obstante, Ambrosini aclaró que los deudores deben continuar cumpliendo con sus obligaciones de cuota alimentaria.

La jueza señaló que, aunque la ley no está diseñada específicamente para estos casos, el incremento de quiebras voluntarias refleja una crisis de sobreendeudamiento que afecta particularmente a empleados públicos sin patrimonio.

Este panorama pone en evidencia la necesidad de revisar las prácticas de crédito y el acceso a herramientas financieras en la provincia.

Informe de Elisa Zamora.