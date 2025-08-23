Escándalo por audios: advierten riesgo político para Milei y su hermana Karina
El analista Lucas Romero alertó en Cadena 3 que los audios que involucran a Karina Milei ponen en riesgo el relato anticorrupción del Presidente y exigen explicaciones inmediatas del Gobierno.
23/08/2025 | 12:50Redacción Cadena 3
FOTO: Escándalo por audios: advierten riesgo político para Milei y su hermana Karina
Audio. Escándalo por audios: advierten riesgo político para Milei y su hermana Karina
El presidente Javier Milei encabezó ayer un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, acompañado por su hermana Karina, en el marco del aniversario de la entidad. Allí, evitó hacer referencia al escándalo por los audios que comprometerían a su entorno más cercano en un presunto pedido de coimas, y apuntó sus críticas al kirchnerismo.
En diálogo con este medio, el analista político Lucas Romero advirtió que la situación representa un episodio “de mucho riesgo” para el Gobierno. “Estamos frente a algo que todavía está ocurriendo y no terminó de ocurrir. Desconocemos cuáles van a ser las explicaciones oficiales, pero lo curioso es el silencio que mantuvo el Ejecutivo tras la filtración”, señaló.
Romero recordó que Milei emergió en la política representando el enojo social contra la dirigencia tradicional, acusada durante años de corrupción y mal manejo de los recursos públicos. “Por eso este episodio es tan preocupante: el Presidente construyó un relato que buscaba encarnar el hartazgo de la gente frente a esas prácticas. Que ahora aparezca una sospecha de este tipo sobre figuras encumbradas de su propio gobierno, particularmente su hermana Karina Milei, es un golpe muy delicado”, afirmó.
Crisis en el oficialismo. Filtración de audios sobre corrupción: el Gobierno evalúa denunciar a Spagnuolo
El Gobierno libertario se desvincula de las acusaciones que revelan los audios de Diego Spagnuolo. La situación escala por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El analista destacó además la relevancia del vínculo entre los hermanos Milei: “Ellos mismos transmitieron que son prácticamente una misma persona, por el nivel de confianza y cercanía. Entonces, cuando se habla de Karina Milei, se habla también de Javier Milei”.
La difusión de los audios ocurre a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en medio de tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. En ese contexto, no faltan quienes sugieren que podría tratarse de una operación política. “Seguramente quien impulsó la filtración buscaba producir un daño al Gobierno, incluso con algún interés electoral. Pero el qué es tan grave que relativiza el cómo y el cuándo. Hoy lo importante es que el Gobierno dé explicaciones”, remarcó Romero.
Casa Rosada. El Gobierno echó a Diego Spagnuolo tras el escándalo de los audios
El titular de la Agencia de Discapacidad fue removido de su cargo "de manera preventiva". El Ministerio de Salud intervendrá el organismo.
De cara a un calendario electoral decisivo, el escándalo instala interrogantes sobre el impacto que puede tener en la imagen del Presidente y en el armado político oficialista. “La sospecha ya de por sí es riesgosa. Habrá que ver qué deriva en la justicia y cómo responde el Gobierno en los próximos días”, concluyó el analista.
Informe de Guillermo López
