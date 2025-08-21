En vivo

Política y Economía

El Gobierno echó a Diego Spagnuolo tras el escándalo de los audios

El titular de la Agencia de Discapacidad fue removido de su cargo "de manera preventiva". El Ministerio de Salud intervendrá el organismo.

21/08/2025 | 07:19

FOTO: Diego Spagnuolo.

En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en las grabaciones.

El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Intervención del Ministerio de Salud

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Nuevo interventor: el Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.

Anuncio inminente: se informará "en las próximas horas" el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor.

Objetivo declarado: el fin de la intervención, según el comunicado oficial, es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? El presidente Javier Milei despidió a Diego Spagnuolo tras la filtración de audios que lo implican en un escándalo de coimas.

¿Quién es el funcionario despedido? Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

¿Cuándo ocurrió el despido? En la madrugada del jueves, 21 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevará a cabo la intervención? La Agencia Nacional de Discapacidad quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud.

¿Por qué se tomó esta decisión? Para garantizar el correcto funcionamiento del organismo ante la presión política de la oposición.

