Murió José Ricardo Bottura, histórico fotógrafo de Rosario Central

Rosario Central despidió con profundo pesar a José Ricardo Bottura, quien durante muchos años fue el fotógrafo histórico de la institución. El club destacó su trayectoria y el vínculo que construyó con el Mundo Central a través de sus imágenes, acompañando a generaciones de jugadores e hinchas.

En noviembre de 2025, Bottura había sido declarado por el Concejo Municipal como reportero gráfico distinguido de la ciudad de Rosario, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la memoria colectiva del club. Nacido en Rosario en 1941 y socio vitalicio de Central, fundó además la revista Forjador de Campeones y retrató competencias como la Conmebol 1995, la Copa Argentina 2018 y la Copa de la Liga 2023.

Desde hace décadas, Bottura documentó los momentos más emblemáticos del Canalla, especialmente los goles, las celebraciones y la pasión de sus hinchas en el Gigante de Arroyito y otros estadios. Sus restos serán despedidos durante este martes en Cochería Norte, ubicada en avenida Avellaneda 960 Bis. Desde Rosario Central expresaron su acompañamiento a toda su familia y lo despidieron con afecto: “¡Que descanses en paz, ‘gordo’ querido!”.

Sus restos serán despedidos durante este martes en Cochería Norte, ubicada en avenida Avellaneda 960 Bis. Desde Rosario Central lo despidieron con un mensaje de afecto y recordaron al fotógrafo como el “gordo” querido.