Científicos podrían haber demostrado que el espacio "vacío" no es realmente vacío

Investigadores de la Swinburne University of Technology anunciaron un avance significativo en la comprensión del vacío cuántico, sugiriendo que el espacio "vacío" podría influir en el comportamiento de la luz. Este descubrimiento se basa en la observación del magnetar 1E 1547.0-5408, un tipo de estrella de neutrones con campos magnéticos extremadamente intensos.

El fenómeno conocido como "birefringencia del vacío" fue anticipado por el físico Werner Heisenberg hace casi 90 años. Heisenberg postuló que un vacío perfecto no está realmente vacío, sino que contiene "partículas virtuales" que aparecen y desaparecen en breves instantes. Este nuevo estudio podría ser la primera evidencia directa de dicho fenómeno en un magnetar.

El equipo de investigación, liderado por el Dr. Marcus Lower, utilizó el telescopio Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) de NASA para observar cómo los campos magnéticos del magnetar afectan la luz. Los datos obtenidos sugieren que el intenso campo magnético de 1E 1547 podría alinear las partículas virtuales con la dirección del campo, lo que a su vez podría modificar el trayecto de la luz que atraviesa el vacío.

Las observaciones revelaron niveles de polarización en los rayos X extremadamente altos, lo que indica que el magnetar podría estar mostrando el efecto de la birefringencia del vacío. Según el Dr. Lower, "detectar la birefringencia del vacío requiere un campo magnético más de 100 millones de veces más fuerte que cualquier campo que hayamos creado en la Tierra". Afortunadamente, los magnetars como 1E 1547 sirven como laboratorios cósmicos ideales para estudiar este fenómeno.

Los investigadores también notaron que el eje magnético y el eje de rotación del magnetar están casi alineados, lo que brinda una perspectiva óptima para estudiar la birefringencia del vacío. Este hallazgo podría permitir a los físicos probar teorías establecidas de la física cuántica bajo condiciones extremas.

El artículo titulado "Birefringencia del vacío y la emisión de rayos X polarizados de un magnetar de radio" fue publicado recientemente en la revista Nature. El Dr. Lower concluyó que, con observaciones adicionales y simulaciones más avanzadas, podrían finalmente resolver el misterio cuántico que Heisenberg planteó hace casi un siglo.