Abogado revela que niños de 10 años están involucrados en el narcotráfico en Argentina

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El abogado penalista Leonardo Sigal ha emitido una alarmante advertencia sobre el involucramiento de niños en el narcotráfico, afirmando que hay "pibes de 10 años vendiendo drogas". Según él, esta situación se ha convertido en "el negocio perfecto" para los narcotraficantes, quienes utilizan a estos menores como dealers y los exponen a un entorno de violencia y criminalidad. Sigal hizo un llamado a un "cambio profundo" en la respuesta del Estado para abordar esta problemática y otros delitos que afectan a la infancia.

"Ya hay pibes de 10 años en adelante vendiendo drogas, en lugares como puede ser Puerta 8 en San Martín. El narcotráfico cambió, se trasladó de Rosario hacia otros lugares y se empezaron a pelear por el territorio. El 'soldadito' muchas veces es un pibe de 10 ó 12 años que lo ponen en una esquina para avisar cuando la Policía o le dan un arma para cuidar el territorio. Por eso hay tiroteos todos los fines de semana," explicó Sigal durante su participación en el programa "Tiempo de Policiales", transmitido por ATP Stream.

El abogado detalló que los narcotraficantes ahora han ampliado el rol de los menores, asignándoles tareas de venta de drogas, debido a que "son maleables, fáciles de manejar y les pagan 2 pesos con 50". Esta dinámica convierte a los niños en piezas clave dentro del negocio del narcotráfico. Sigal comparó esta situación con el uso de "mulas" en el tráfico de drogas, donde individuos vulnerables son explotados para realizar tareas peligrosas.

Sigal también subrayó que muchos de estos menores provienen de familias con antecedentes penales, lo que perpetúa un ciclo de criminalidad. "Ya tienen los padres y hasta los abuelos presos, porque son generaciones rotas socialmente y la cárcel es una escuela del delito", añadió.

El abogado se refirió a la reciente modificación de la ley de baja de imputabilidad de menores, que ahora establece que la edad mínima es de 14 años. Criticó la falta de recursos en los centros de menores, donde no hay suficientes guardiacárceles, lo que limita la efectividad de estos lugares como espacios de rehabilitación.

"Lo mismo pasa con las comisarías, en las cuales hay detenidos y los policías haciendo de guardiacárcel, cuando tendrían que estar abocados a la prevención en las calles. Si no ordenamos las cosas como corresponde, como un país serio esto no va a funcionar con ningún tipo de delito," afirmó.

Sigal también enfatizó la necesidad de un "cambio profundo" en la lucha contra el narcotráfico, resaltando que esta problemática continuará expandiéndose si no se aborda adecuadamente. Mencionó la corrupción como un factor que agrava la situación, indicando que "la corrupción está metida en el medio y, lamentablemente, forma parte de la idiosincrasia del país".

Además, criticó el impacto negativo de la música del género RKT, argumentando que promueve el consumo de drogas. "Hablan permanentemente de la droga, ponen de moda el consumo de algo como el Tusi que ni siquiera saben lo que contiene," declaró.

Sigal explicó que el Tusi es una mezcla de metanfetamina con ketamina y cocaína, advirtiendo sobre los peligros de estas sustancias. "La ketamina es un anestésico para uso animal y es más preocupante que la cocaína, porque esta se sabe que es una droga. Y ojo que con eso no es que diga estar a favor de la cocaína, sino que se entienda que la ketamina genera un impacto y un daño que es terrible," añadió.

Por otro lado, el abogado también abordó el aumento de delitos como el grooming y la necesidad de una reforma en el Código Penal para incorporar delitos informáticos, a raíz de un caso reciente en el que un sujeto fue condenado por abuso sexual a una menor a través de medios digitales. "Es algo que debería haber tratado el Congreso y no lo hizo," subrayó.

Finalmente, Sigal instó a los padres a mantener una comunicación efectiva con sus hijos sobre el uso de redes sociales y la importancia de establecer mecanismos de seguridad. "Los delitos por abuso sexual muchas veces los cometen conocidos. Entonces es necesario por ejemplo el uso de palabras clave," sugirió. También hizo un llamado a la Policía para que actúe de inmediato ante casos de desapariciones, enfatizando la rapidez que se requiere en estas situaciones.