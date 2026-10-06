Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (CABA) se encuentra bajo un cielo con **nubes densas**. La temperatura actual es de **19°**, con una sensación térmica de **19°**. La humedad se sitúa en un **62%**, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los **10000 metros**, y el viento sopla suavemente a **0.89 m/s** desde el noroeste.

En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, se espera una **mínima de 12°** y una **máxima de 21°**. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a lo largo del día, con un ambiente que podría resultar incómodo para algunas personas debido a la humedad. No se prevén lluvias significativas para hoy, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

El pronóstico extendido para los próximos días indica un cambio en las condiciones climáticas. Para el miércoles 7 de octubre, se anticipa una **mínima de 14°** y una **máxima de 21°**, con **lluvias intensas** que podrían afectar la región. El jueves 8 de octubre, las temperaturas oscilarán entre **13°** y **17°**, con **lluvias ligeras**. El viernes 9 de octubre, se espera una **mínima de 13°** y una **máxima de 16°**, también con **lluvias ligeras**. Finalmente, el sábado 10 de octubre, las temperaturas se mantendrán frescas, con una **mínima de 12°** y una **máxima de 15°**, continuando con la tendencia de **lluvias ligeras**.

Es importante que los ciudadanos se preparen para estos cambios en el clima, especialmente para las lluvias que se prevén en los próximos días. Mantenerse informado sobre el estado del tiempo es crucial para planificar actividades al aire libre y desplazamientos en la ciudad.