Asesinan a chofer de bus en Perú a una semana del plan de Fujimori contra la extorsión

LIMA — Un chofer de un bus del transporte público en la capital peruana fue asesinado a tiros la noche del lunes frente a sus pasajeros, más de una semana después del lanzamiento de un plan impulsado por la presidenta Keiko Fujimori para frenar los ataques de extorsionadores. Sin embargo, los ataques no han cesado, lo que ha generado críticas de la oposición.

El ataque ocurrió dentro del autobús de la empresa Vipusa, que recorre Lima de norte a sur, en una avenida del sur de la ciudad, una zona de clase trabajadora que había sufrido inundaciones tras inusuales lluvias ese mismo día. Esta empresa ha sido víctima de extorsiones, acumulando ocho ataques desde 2024, que han incluido incendios de buses y tiroteos, resultando en lesiones y muertes de pasajeros.

La policía y testigos informaron que el conductor, identificado como Mauro Garrido, de 46 años, recibió al menos cuatro disparos de un hombre armado que se encontraba en el bus disfrazado de pasajero. Videos difundidos por televisoras mostraron a la cobradora gritando: "Jehová ayúdame", mientras que entre los pasajeros había niños.

De acuerdo con un observatorio del crimen y la violencia, en 2025, aproximadamente 239 transportistas fueron asesinados en Perú. El plan Escudo, que involucra a militares y policías para proteger algunos de los más de 22.000 vehículos y terminales del transporte público en Lima, fue implementado el 8 de octubre, pero los ataques y asesinatos continúan. En la misma noche de su inauguración, una terminal de una compañía fue tiroteada con 15 disparos, lo que obligó a la empresa a suspender sus operaciones durante tres días. La mayoría de los ataques extorsivos ocurren en la periferia de la capital, donde reside la mayor parte de los 10 millones de habitantes y donde la vigilancia policial es mínima.

La oposición ha criticado el plan del gobierno, argumentando que se necesita mayor inversión en inteligencia policial y electrónica. La misma Fujimori, quien asumió la presidencia el 28 de julio, pidió paciencia, afirmando que "no podemos dar resultados en 15 días".

Desde el inicio del plan Escudo, se han reportado al menos ocho ataques, resultando en tres transportistas asesinados. La fiscalía señaló que entre enero y el 17 de julio se registraron 107 ataques criminales extorsivos al transporte público en la capital, aunque no especificó cuántos de ellos resultaron en muertes.

La principal preocupación de los ciudadanos peruanos es la lucha contra el crimen, especialmente las extorsiones, un tema que fue determinante en las recientes elecciones presidenciales que ganó Keiko Fujimori. Las extorsiones afectan en gran medida a los pequeños comerciantes y se han expandido por casi todo el país, con denuncias que aumentaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.