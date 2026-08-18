La aprobación de Trump se desploma al 33% en medio de críticas por Irán y la economía

Buenos Aires, 18 agosto — El nivel de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha caído a un alarmante 33 %, cifra que marca el nivel más bajo de su mandato, en un contexto de creciente preocupación pública por la guerra contra Irán, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

Solo un 33 % de los encuestados indicó que aprueba el desempeño de Trump en la Casa Blanca, mientras que el 64 % lo desaprueba. Esta baja en la aprobación se refleja en un descenso del 35 % registrado en una encuesta anterior a principios de este mes, lo que representa el nivel más bajo desde diciembre de 2017.

En un intento por abordar la inquietud ciudadana sobre el precio de la gasolina, Trump comentó durante un mitin en Garden City, Nueva York, que "pagar un poquito más por la gasolina" es un sacrificio que vale la pena si se asegura que "un país muy malo" no obtenga un arma nuclear.

Asimismo, una encuesta del Financial Times reveló que el 53 % de los votantes estadounidenses consideran que su situación ha empeorado bajo la presidencia de Trump, en medio de un descontento creciente sobre su gestión económica y el costo de vida.

Trump vuelve a criticar a Irán

El presidente Trump ha advertido que Teherán busca llegar a un acuerdo con Washington, pero no está dispuesto a aceptar el tipo de acuerdo que él considera necesario. Esta declaración se produce mientras se acerca el final del período de 60 días de negociación entre ambas partes.

Trump afirmó a los reporteros en la Casa Blanca: "Quieren llegar a un acuerdo, pero no van a aceptar el tipo de acuerdo que considero necesario". Aunque no proporcionó detalles sobre las negociaciones, reiteró que evitar que Irán obtenga un arma nuclear sigue siendo una prioridad para Estados Unidos.

"Ustedes entienden que Irán no puede tener un arma nuclear, y no la obtendrán. Es muy sencillo. No pueden tener un arma nuclear", subrayó Trump, según informes de Xinhua.

Además, Trump destacó que Estados Unidos tiene "control total" sobre el estrecho de Ormuz, gracias a un bloqueo naval contra los puertos iraníes, y sugirió la posibilidad de declarar esa área como territorio estadounidense. "Lo controlamos (el estrecho) con el bloqueo. Y me gusta la idea de declararlo un territorio. Tenemos control total sobre el estrecho ahora", afirmó.

En relación a una advertencia previa dirigida a Omán, que supuestamente colabora con Irán en un plan para abrir el estrecho, Trump comentó: "No creo que se hayan portado muy bien, pero los manejaremos muy fácilmente, al igual que hicimos con los demás".