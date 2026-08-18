EEUU y Canadá buscan acuerdo para evitar aranceles del 50% sobre productos canadienses

FOTO: EEUU y Canadá mantienen conversaciones de última hora para frenar los aranceles del 50% a Canadá

WASHINGTON — Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá han estado marcadas por tensiones a lo largo de los años, con desacuerdos que abarcan desde la importación de madera blanda hasta el acceso al mercado lácteo canadiense. Sin embargo, a pesar de estos roces, ambos países han mantenido una amistad y colaboración notable, evidenciada por la cooperación militar en Afgahnistán tras los ataques del 11 de septiembre. Cada día, cerca de 330.000 personas y bienes, valorados en aproximadamente 2.000 millones de dólares, cruzan la extensa frontera de 5.525 millas entre ambas naciones.

El enfoque agresivo del presidente Donald Trump hacia Canadá representa un cambio significativo en la tradicional relación de cooperación. Trump ha impuesto aranceles a productos canadienses con la intención de fomentar la manufactura en Estados Unidos, y ha hecho comentarios provocativos sobre convertir a Canadá en el 51º estado de la unión.

La situación ha llevado a que una petición para expulsar al embajador estadounidense, Pete Hoekstra, haya recogido casi 218.000 firmas, acusándolo de normalizar el discurso de Trump sobre la anexión.

La tensión alcanzará un punto crítico a las 12:01 AM del miércoles si Trump decide implementar aranceles del 50% sobre 20.000 millones de dólares en productos canadienses, incluyendo desde palos de hockey hasta depresores linguales.

A medida que se acerca la fecha límite, ambos países buscan un acuerdo que evite esta nueva ronda de aranceles. "Estamos negociando", declaró el primer ministro canadiense Mark Carney, quien describió las conversaciones como intensas y delicadas, subrayando que no es momento para discutir públicamente los detalles de las negociaciones.

En el último año, el 72% de las exportaciones canadienses se destinaron a Estados Unidos, lo que hace que la administración de Trump sea cautelosa respecto a la imposición de aranceles altos, especialmente con las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre. La frustración por el alto costo de vida es palpable entre los votantes estadounidenses.

"No creo que ninguna de las dos partes quiera realmente que estos aranceles entren en vigor", comentó Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial de Estados Unidos. "Hay un impulso bastante fuerte en ambos lados para encontrar aquí una salida".

Desde la perspectiva de Canadá, se busca un alivio a los aranceles sobre el acero y el aluminio, así como sobre la madera blanda, que, según Estados Unidos, recibe subsidios injustos. La amenaza de aranceles de la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 se presenta como una herramienta para Trump en su agenda económica, que ya había impuesto impuestos de importación a varios países, generando un panorama complicado para las negociaciones.

La Sección 338 permite al presidente imponer aranceles de hasta el 50% sin necesidad de investigación previa. La situación actual pone en riesgo el T-MEC, el tratado comercial que Trump obligó a renegociar, y podría llevar a nuevas tensiones si no se llega a un acuerdo.

Las negociaciones continúan, pero el tiempo se agota y la presión aumenta para ambas partes, que deben encontrar un camino que evite un enfrentamiento comercial que podría tener repercusiones significativas.