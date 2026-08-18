Tres jóvenes mueren al intentar cruzar a Ceuta en busca de un futuro mejor

FOTO: Un graduado en física, un futbolista, un joven que no sabía nadar: murieron entrando en Ceuta

CASABLANCA, Marruecos — Ayoub Akbili necesitaba dinero para la cirugía de su madre. Hamza Haibouri soñaba con ser futbolista profesional. Abdelouahed Iken se sentía inspirado por la vida de un amigo en Italia. Cuando escucharon que la frontera entre Marruecos y España estaba abierta, decidieron unirse a otros migrantes en su intento de llegar a Europa.

Los tres perdieron la vida en el intento de cruzar, convirtiéndose en víctimas de una de las crisis migratorias más mortales entre Marruecos y España. Más de 70.000 migrantes, impulsados por la desinformación y la falta de oportunidades, intentaron ingresar a Ceuta el mes pasado, con un saldo trágico de al menos 90 muertos, según cifras oficiales. Organizaciones de derechos humanos estiman que el número real es mucho mayor y muchas familias aún no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Casi todos los sobrevivientes han regresado a Marruecos, mientras que las autoridades de ambos países han intensificado las medidas de seguridad. Las autoridades marroquíes y españolas atribuyen este movimiento repentino a rumores en redes sociales y a redes de tráfico de personas, mientras que los migrantes citan el desempleo y los bajos salarios como factores determinantes.

El arrastre de la multitud

Akbili, de 31 años, vivía en Tánger y trabajaba en una fábrica de piezas para autos, ganando alrededor de 421 dólares al mes. Aunque tenía un título universitario en física, no podía encontrar trabajo en su campo. Al ver publicaciones en Facebook sobre personas que cruzaban hacia Ceuta, decidió probar suerte con la esperanza de ayudar a su madre.

Convenció a Abdelhakim Saadaoui de unirse a él. El 31 de julio, pagaron a un conductor 129 dólares para que los llevara cerca de la frontera. Cuando llegaron, Saadaoui notó un caos total; las calles estaban llenas de gente y la policía disparó granadas aturdidoras para dispersar a la multitud. Saadaoui decidió no continuar, mientras que Akbili siguió adelante.

Después, Akbili dejó de responder. Un documento del Ministerio marroquí del Interior indica que falleció a medianoche del 31 de julio, y su muerte fue clasificada como "no natural", atribuida a un "traumatismo craneal severo". Su familia fue informada de que había muerto tras caer de un acantilado, aunque un primo sospecha que hubo algo turbio en su muerte.

Los sueños del fútbol impulsaron a una víctima

Hamza Haibouri, de 28 años, jugaba en el Kenitra Athletic Club y soñaba con triunfar en Europa. Estaba de vacaciones en Martil cuando decidió unirse a la multitud que se dirigía hacia Ceuta. Su muerte fue anunciada por el club.

Abdelouahed Iken, de 19 años, estaba finalizando la secundaria en Agadir y se sintió inspirado por un amigo que había emigrado a Italia. Cuando escuchó rumores de que la frontera estaba abierta, pidió dinero a su madre para viajar. Sin embargo, en lugar de regresar a casa, viajó más de 850 kilómetros hasta Ceuta. Iken, que no sabía nadar, compró un chaleco salvavidas, pero sus amigos contaron que lo vieron forcejeando en el agua antes de ahogarse.

Para muchos marroquíes, Europa representa la posibilidad de trabajo y un futuro mejor. El dinero enviado por marroquíes que viven en el extranjero alcanzó los 6.600 millones de dólares en la primera mitad del año, equivalente a más del 3% del PIB del país.

A las familias les pidieron pagar enormes costos de repatriación

Las familias enfrentan costos de repatriación de aproximadamente 2.500 euros para traer de regreso los cuerpos de sus seres queridos desde Ceuta. El gobierno de Ceuta ha indicado que el papeleo para repatriar los cuerpos está completo, pero el gobierno marroquí no ha respondido sobre los retrasos en el proceso.

La hermana de Haibouri se sometió a una prueba de ADN para que las autoridades pudieran confirmar su identidad. Sin embargo, no se le permitió ver el cuerpo, y se estima que tomará al menos 20 días para que sea devuelto.

La Red Sindical para la Migración en Marruecos ha solicitado que ambos gobiernos cubran los costos de repatriación.

De vuelta en Tánger, Saadaoui se mudó con compañeros de trabajo, incapaz de soportar la ausencia de Akbili. "Me decía en la frontera: 'Nunca volveré'", relató Saadaoui. "Y, en efecto, nunca volverá".