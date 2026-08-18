Lanzamiento de campaña de Lula da Silva en Buenos Aires para más de 13.000 migrantes brasileños

Buenos Aires, 18 agosto (NA) — El Partido de los Trabajadores de Brasil llevó a cabo en Buenos Aires el lanzamiento de la candidatura a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, en un evento celebrado recientemente, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

La actividad fue organizada por el Núcleo del Partido dos Trabalhadores (NPT) Argentina en el Bar Cultural La Paz Arriba, donde se realizó una feria comunitaria y presentaciones artísticas, con la intervención de la coordinadora del organismo, Renata Codas.

"Estamos viviendo el avance de la extrema derecha en el mundo y en el continente," expresó Codas durante su discurso, de acuerdo con el relato del sitio Tektónicos.

En su intervención, la dirigente destacó cuatro momentos cruciales que marcan el actual proceso electoral: la victoria de Dilma Rousseff en 2014, el encarcelamiento de Lula y la posterior elección de Jair Bolsonaro en 2018, la liberación de Lula en 2022 tras 580 días de prisión, y el intento de ruptura institucional ocurrido el 8 de enero de 2023.

"Bolsonaro ahora fue condenado, pero su legado persiste. Y uno de sus hijos es nuestro adversario en esta elección. Muchos prófugos de este atentado a la democracia viven y residen aquí en Argentina, algunos incluso con asilo político," enfatizó Codas.

"Cristina Libre"

En este contexto, la oradora conectó el ataque a la democracia con la consigna "Cristina Libre", lo que generó una gran ovación entre los presentes.

Como brasileña que reside en Argentina, Codas solicitó "más lugares de votación, más condiciones y más apoyo del Estado" de su país para que se facilite el ejercicio del derecho al voto.

Brasil tiene 13.118 migrantes habilitados para votar en Argentina, y más del 90% del padrón se concentra en la zona electoral de Buenos Aires, con una gran cantidad de electores en CABA, el AMBA, Rosario, La Plata y Mar del Plata; muchas de estas personas deben viajar largas distancias para llegar a sus lugares de votación, según lo revelado por Codas.

"Necesitamos que todos los brasileños y brasileñas en Argentina puedan desplazarse, en avión, auto o tren, que vengan a votar, a elegir a nuestro candidato, a Lula," exclamó.

Este lanzamiento en Buenos Aires coincidió con un acto multitudinario de Lula en el estadio municipal de Vila Euclides, en São Paulo, donde hace casi cincuenta años lideró huelgas del sindicato metalúrgico contra la dictadura militar en su país.

"Cuando un gobierno genera hambre, necesita encontrar enemigos para sostenerse. Es decir, que el problema son los migrantes, los trabajadores organizados, los movimientos sociales, las mujeres, las feministas… No quedará nadie más," concluyó Codas.

El acto de lanzamiento de la campaña de Lula en Argentina contó con la presencia de representantes de La Cámpora, Patria Grande, el Partido Justicialista, la CTA-A, la CTA-T, Barrios de Pie, la Legislatura de CABA y el Gobierno de la PBA, entre otras organizaciones, según la crónica de Gabriel Osorio.