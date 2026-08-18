Serena y Venus Williams vuelven al dobles, pero caen en un reñido encuentro en Cincinnati

MASON, Ohio, EE.UU. — Las hermanas Serena y Venus Williams se reencontraron en la cancha de dobles por primera vez desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, aunque su regreso no tuvo el resultado esperado. En un emocionante partido en el Abierto de Cincinnati, las Williams fueron superadas por Marta Kostyuk y Peyton Stearns con un marcador de 2-6, 6-1 (10-8) la noche del lunes.

El encuentro fue muy disputado, especialmente en el desempate, donde las hermanas lograron acercarse a un déficit de 6-0 antes de que una doble falta de Venus sellara el resultado. Este partido marcó su primera aparición en dobles en un torneo que no es de Grand Slam desde el Abierto de Italia en 2016.

"Me pareció divertido. Me pareció especial. Nos sacudimos un poco el óxido a mitad del partido y, ya sabes, (empezábamos) a sentirlo. No vine aquí para ganar este torneo. Ganar es obviamente genial. Pero en esta posición, ya sabes, se trata de divertirse. Fue realmente genial poder hacer esto otra vez", expresó Serena tras el partido.

Antes de este regreso, Serena había estado alejada del circuito desde 2022 y decidió volver a los 44 años. Aunque tenían la intención de competir juntas en Wimbledon, tuvieron que retirarse debido a una lesión de rodilla que sufrió Serena durante su partido de individuales. Ambas ingresaron al torneo de Cincinnati gracias a una invitación especial.

"Con el tiempo encontraríamos el camino la una hacia la otra. Es nuestra primera vez jugando juntas en muchísimo tiempo. Fue genial para nosotras salir ahí y hacerlo", comentó Venus, de 46 años, sobre su regreso a la competencia en dobles.

Kostyuk y Stearns, ambas de 24 años, estaban disputando su primer torneo juntas, siendo Kostyuk originaria de Ucrania y Stearns de Mason, la ciudad donde se lleva a cabo el torneo. "Más o menos lo esperaba, pero dolió un poquito que esta sea mi ciudad natal. No se lo voy a reprochar a nadie. El público las apoyaba a ellas, pero lo usamos a nuestro favor y le dimos la vuelta al guion", señaló Stearns sobre el apoyo del público a las hermanas Williams.

Tras perder el primer set, las Williams lograron una destacada actuación en el segundo, forzando un desempate. En este, las hermanas se acercaron a 8-7 gracias a dobles faltas de Kostyuk, pero finalmente el desempate concluyó 10-8 tras la doble falta de Venus.

"El público tuvo el espectáculo. Probablemente no podrían pedir nada mejor. Al final, un desempate es una lotería. Nunca sabes hacia qué lado va a caer", comentó Kostyuk.

Las hermanas han cosechado 14 títulos de dobles de Grand Slam y 22 en total. Además, Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slam en individuales, mientras que Venus ha alcanzado siete.

En otros resultados del lunes, la campeona defensora en Cincinnati, Iga Swiatek, logró una remontada tras perder el primer set, venciendo a Maria Sakkari por 4-6, 6-1, 6-1. También, Elena Rybakina superó a Magdalena Frech por 6-4, 7-6, y Jessica Pegula se impuso ante Emma Navarro con un 7-5, 6-2.

El número 3 del mundo y primer preclasificado, Alexander Zverev, también se destacó, ganando su 46to partido de la temporada al imponerse a Terence Atmane con un 7-6 (4), 7-6 (6).