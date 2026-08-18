Higgsfield recauda 400 millones en Serie B y cuadruplica su valoración a 5.4 mil millones

Higgsfield anunció el lunes que recaudó 400 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B, lo que cuadruplica su valoración a 5.4 mil millones de dólares en solo ocho meses. Este nuevo financiamiento se produce apenas ocho meses después de que la compañía alcanzara una valoración de 1.3 mil millones de dólares.

Fundada en 2023 por el exejecutivo de Snap, Alex Mashrabov, Higgsfield permite a los usuarios crear imágenes y videos generados por inteligencia artificial. La empresa ganó notoriedad en el último año por presentar películas generadas por IA en festivales como Cannes y en Nueva York. Sus herramientas incluyen Cinema Studio, que ayuda a los cineastas a dirigir películas de IA, y Marketing Studio, dirigido a equipos de marketing y publicidad. En el comunicado que anunció la ronda de financiación, la compañía destacó ingresos anuales de 700 millones de dólares y 30 millones de usuarios en 200 países.

Un mercado en crecimiento para la compañía ha sido el de las empresas, trabajando actualmente con 390 de las 500 empresas más grandes de Fortune. Mashrabov comentó a TechCrunch que espera que la adopción empresarial de la IA en video se integre de manera más profunda en los flujos de trabajo de marketing y creatividad del día a día.

El nuevo capital financiará las necesidades empresariales habituales, como la contratación y el desarrollo de productos, pero también ayudará a cubrir los costos de computación. "El video es uno de los dominios más intensivos en computación de la IA", explicó Mashrabov. Procesar un minuto de video equivale a manejar 60,000 palabras. Asegurar una capacidad de computación confiable se ha convertido, por lo tanto, en un gasto necesario para mantenerse competitivo frente a otros actores de la industria, como Synthesia y Runway.

La ronda fue liderada por DST Global, con la participación de otros inversores como Goldman Sachs Alternatives, Valor Capital y Tribe Capital.