En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tecnología

Higgsfield recauda 400 millones en Serie B y cuadruplica su valoración a 5.4 mil millones

La startup de inteligencia artificial Higgsfield, fundada por Alex Mashrabov, anunció una nueva ronda de financiación que eleva su valoración a 5.4 mil millones de dólares en solo ocho meses.

18/08/2026 | 02:04Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Higgsfield recauda 400 millones en Serie B y cuadruplica su valoración a 5.4 mil millones

FOTO: Higgsfield recauda 400 millones en Serie B y cuadruplica su valoración a 5.4 mil millones

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Higgsfield anunció el lunes que recaudó 400 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B, lo que cuadruplica su valoración a 5.4 mil millones de dólares en solo ocho meses. Este nuevo financiamiento se produce apenas ocho meses después de que la compañía alcanzara una valoración de 1.3 mil millones de dólares.

Fundada en 2023 por el exejecutivo de Snap, Alex Mashrabov, Higgsfield permite a los usuarios crear imágenes y videos generados por inteligencia artificial. La empresa ganó notoriedad en el último año por presentar películas generadas por IA en festivales como Cannes y en Nueva York. Sus herramientas incluyen Cinema Studio, que ayuda a los cineastas a dirigir películas de IA, y Marketing Studio, dirigido a equipos de marketing y publicidad. En el comunicado que anunció la ronda de financiación, la compañía destacó ingresos anuales de 700 millones de dólares y 30 millones de usuarios en 200 países.

Un mercado en crecimiento para la compañía ha sido el de las empresas, trabajando actualmente con 390 de las 500 empresas más grandes de Fortune. Mashrabov comentó a TechCrunch que espera que la adopción empresarial de la IA en video se integre de manera más profunda en los flujos de trabajo de marketing y creatividad del día a día.

El nuevo capital financiará las necesidades empresariales habituales, como la contratación y el desarrollo de productos, pero también ayudará a cubrir los costos de computación. "El video es uno de los dominios más intensivos en computación de la IA", explicó Mashrabov. Procesar un minuto de video equivale a manejar 60,000 palabras. Asegurar una capacidad de computación confiable se ha convertido, por lo tanto, en un gasto necesario para mantenerse competitivo frente a otros actores de la industria, como Synthesia y Runway.

La ronda fue liderada por DST Global, con la participación de otros inversores como Goldman Sachs Alternatives, Valor Capital y Tribe Capital.

Lectura rápida

¿Qué logró Higgsfield recientemente?
Higgsfield recaudó 400 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B, elevando su valoración a 5.4 mil millones de dólares.

¿Quién fundó Higgsfield?
Higgsfield fue fundada por Alex Mashrabov, un exejecutivo de Snap.

¿Cuántos usuarios tiene Higgsfield?
La compañía cuenta con 30 millones de usuarios en 200 países.

¿Qué financiamiento recibió recientemente?
Higgsfield recibió 400 millones de dólares en financiación de Serie B.

¿Qué planea hacer con el nuevo capital?
El capital se destinará a cubrir costos de computación y a necesidades empresariales como contratación y desarrollo de productos.

Lo más visto

Tecnología

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf