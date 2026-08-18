Un descubrimiento sobre una proteína podría frenar el avance del Alzheimer, según científicos

Ursula Quitterer, profesora de Farmacología Molecular en ETH Zurich, lideró un estudio que encontró un compuesto experimental, denominado "Compuesto 10", capaz de prevenir la formación de grumos dañinos de proteínas en el cerebro de ratones. Este avance no solo contribuyó a la supervivencia de las células nerviosas, sino que también disminuyó la acumulación de amiloides, una característica clave del Alzheimer.

Los resultados, publicados en la revista Cell Reports Medicine, mostraron que el tratamiento permitió que los ratones tratados vivieran más tiempo y que el daño neuronal, asociado a la demencia, se redujera significativamente. El estudio se originó hace casi 20 años, cuando Quitterer recibió muestras de tejido cerebral de pacientes con demencia, obtenidas durante cirugías de tumores en el Hospital Ain Shams en El Cairo.

Durante su investigación, Quitterer se enfocó en una enzima llamada GRK2, que desempeña un papel regulador crucial en muchas células humanas. Se descubrió que en los tejidos cerebrales de pacientes con demencia había una cantidad inusualmente alta de la forma inactiva de esta enzima. Esta inactividad provocaba la formación de agregados que interferían con las mitocondrias, las "central eléctricas" de las células, generando un estrés adicional que contribuía a la muerte celular.

Además, se observó que la inactividad de GRK2 incrementaba la producción de amiloide beta, un fragmento proteico relacionado con el Alzheimer, creando un ciclo vicioso que aceleraba la progresión de la enfermedad. Para interrumpir este ciclo, el equipo de investigación desarrolló varios compuestos químicos, siendo el Compuesto 10 el más efectivo, ya que evitaba la formación de agregados de GRK2, mejorando así la función mitocondrial y reduciendo la acumulación de amiloide beta.

El impacto del Compuesto 10 no se limitó al cerebro. También se observó una mejora en la función cardíaca y en algunos signos de envejecimiento en los ratones, como la disminución de canas en los animales más viejos. Sin embargo, los investigadores aclaran que estos hallazgos son aún preclínicos y que el compuesto no ha sido desarrollado como tratamiento para humanos.

Quitterer y su equipo han solicitado una patente para el Compuesto 10 y han finalizado la fase de investigación básica. La investigación sobre el Alzheimer es notoriamente lenta, especialmente porque se requieren experimentos con animales mayores, lo que puede prolongar el proceso hasta dos años por experimento. Actualmente, se busca una empresa que esté interesada en avanzar en el desarrollo del compuesto.

La profesora Quitterer enfatizó la importancia de identificar una nueva proteína objetivo, como GRK2, y un ingrediente activo que opere a través de un mecanismo diferente a los medicamentos existentes para el Alzheimer. Esto podría complementar los tratamientos actuales y mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad.