El presidente de Corea del Sur reafirma la alianza con Estados Unidos tras el anuncio de Trump

SEÚL, Corea del Sur — El presidente de Corea del Sur destacó el martes la necesidad de mantener una alianza robusta con Estados Unidos, considerándola fundamental para la seguridad nacional. Esto se produjo en medio de la confusión y el descontento que generó entre los surcoreanos la reciente orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de "reducir sustancialmente" las maniobras militares conjuntas.

Trump hizo este anuncio inesperado en una publicación en redes sociales justo antes de que comenzaran las maniobras anuales Ulchi Escudo de Libertad entre Estados Unidos y Corea del Sur, ejercicios que están diseñados en gran parte para preparar a las fuerzas ante posibles amenazas de Corea del Norte.

El presidente estadounidense justificó su decisión al mencionar su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un y la negativa de Corea del Sur a participar en la guerra de Estados Unidos contra Irán. La orden de Trump fue aparentemente emitida sin consulta previa con Seúl, lo que ha suscitado dudas sobre la fiabilidad de la alianza, que se forjó durante la Guerra de Corea de 1950-1953.

La confianza en Estados Unidos ha disminuido entre muchos ciudadanos surcoreanos, especialmente tras la guerra arancelaria de Trump y la detención de trabajadores surcoreanos en una redada migratoria en Georgia el año pasado. Un editorial del diario surcoreano Hankook Ilbo señaló que el anuncio de Trump "revela la cruda realidad de una alianza Corea-Estados Unidos tambaleante, alimentando el nerviosismo público".

En una reunión de gabinete, el presidente Lee Jae Myung subrayó que una alianza militar firme con Estados Unidos es crucial para fortalecer la seguridad nacional. "Cuando reforzamos nuestras fortalezas, nuestro valor e importancia como aliado crecerán aún más", afirmó Lee, quien ha abogado por una defensa más robusta y autosuficiente.

No está claro qué partes de los ejercicios de 11 días entre Corea del Sur y Estados Unidos se verán afectadas. Las fuerzas armadas de ambos países habían indicado que las maniobras de este año serían similares en escala a las de años anteriores, incorporando lecciones de conflictos recientes, incluyendo la guerra en Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte acusó a Seúl y a Washington de planear maniobras más provocativas, prometiendo responder con "un nuevo nivel de disuasión". Esto añade una capa adicional de tensión en la región, donde la situación de seguridad es cada vez más incierta.

Las perspectivas de un nuevo diálogo entre Trump y Kim son inciertas, dado que el líder norcoreano ha evitado conversaciones desde que fracasaron las negociaciones de alto nivel en 2019. Los expertos consideran que Kim no regresará a la mesa de negociaciones sin mayores concesiones de Estados Unidos, mientras que el presidente surcoreano espera que una "relación amistosa" entre Trump y Kim pueda facilitar un diálogo constructivo.

"La muralla de seguridad de Corea del Sur está siendo sacudida hasta sus cimientos", declaró Park Chung-kwon, portavoz del principal partido de oposición, el Partido del Poder del Pueblo. Se teme que un debilitamiento del compromiso de defensa de Estados Unidos afecte gravemente la seguridad nacional de Corea del Sur, que no posee armas nucleares y depende del llamado "paraguas nuclear" estadounidense para su defensa.

Recientemente, una encuesta del diario JoongAng Ilbo y el East Asia Institute reveló que el 46,4% de los encuestados considera a Estados Unidos como un "socio no confiable", la primera vez que la desconfianza supera a la confianza desde 2017. Esto refleja un cambio significativo en la percepción pública sobre la relación entre ambos países.