Reddit inicia pruebas de nuevas funciones de audio y video al estilo TikTok

Reddit anunció el inicio de pruebas para una nueva experiencia que incluye versiones en video y audio de sus publicaciones más populares. Esta iniciativa busca permitir a los usuarios disfrutar de historias de Reddit de una manera más interactiva, similar a lo que ofrecen plataformas como TikTok.

El CEO de Reddit, Steve Huffman, mencionó durante una llamada de ganancias que muchos usuarios ya consumen contenido de Reddit en formatos narrados a través de otras plataformas. La compañía comenzará a probar esta funcionalidad el lunes, enfocándose en comunidades seleccionadas y observando qué tipo de publicaciones generan más interés entre los usuarios.

Durante la llamada, Huffman destacó que "hay un tipo de contenido emergente en otras partes de Internet, básicamente, podcasts donde la gente lee contenido de Reddit". La idea es que esta nueva forma de presentar las historias de Reddit pueda resultar atractiva y mantenga la esencia de la plataforma.

Las pruebas iniciales se centrarán en publicaciones en inglés y estarán disponibles a través de las aplicaciones de iOS y Android de Reddit. Los usuarios tendrán la opción de elegir entre leer o reproducir una publicación, dependiendo de su preferencia en el momento.

Es importante destacar que este nuevo formato no reemplazará las publicaciones tradicionales de texto. Los usuarios seguirán teniendo acceso a los comentarios y a las publicaciones originales como antes. Reddit también sugiere que esta opción de audio podría ser útil para aquellos que desean escuchar contenido mientras realizan otras actividades, como hacer ejercicio o hacer mandados.

Esta no es la primera vez que Reddit experimenta con el formato de video. En años anteriores, la plataforma lanzó su propio servicio de alojamiento de videos y ha probado diversas iteraciones de un feed de video estilo TikTok. Recientemente, también introdujo soporte para videos en comentarios, que ahora representan más del 10% de las publicaciones de video en su plataforma.