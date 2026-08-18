Ataques israelíes impactan en base aérea en el noroeste de Siria sin causar víctimas

DAMASCO, Siria (AP) — En la mañana del martes, una serie de ataques aéreos realizados por Israel contra una base aérea en el noroeste de Siria causaron daños materiales en la infraestructura sin reportar víctimas, según lo informado por la televisión estatal siria.

Ocho proyectiles impactaron la pista de aterrizaje de la base aérea de Abu Duhur, ubicada en la provincia noroccidental de Idlib, aunque la televisora no proporcionó más detalles sobre el ataque.

Hasta el momento, el ejército israelí no ha emitido comentarios sobre la situación, y las autoridades turcas tampoco han respondido a las solicitudes de información.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización con sede en el Reino Unido que supervisa el conflicto, indicó que la base había albergado combatientes extranjeros antes de que se les solicitara que abandonaran el lugar recientemente.

Además, el Observatorio destacó que Turquía, un importante aliado del gobierno sirio, ha estado trabajando en la rehabilitación de esta base, que había permanecido fuera de servicio durante años a causa de la guerra, un conflicto que ha dejado cerca de medio millón de muertos en el país.

Las tensiones entre Israel y Turquía han ido en aumento desde la caída del gobierno de Bashar Assad en diciembre de 2024, cuando grupos insurgentes avanzaron hacia su sede de poder en Damasco.

Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos en diversas localizaciones de Siria, enfocados principalmente en destruir activos del ejército sirio para evitar que caigan en manos de sus sucesores.

El año pasado, ataques con drones israelíes en un suburbio del sur de Damasco resultaron en la muerte de ocho soldados y dejaron a otros heridos.

A pesar de que las nuevas autoridades en Damasco han manifestado su deseo de evitar un conflicto con Israel, este último ha expresado sus reservas hacia el gobierno liderado por exinsurgentes islamistas.