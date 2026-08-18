Reabre a las 9 el Paso Cristo Redentor, con prioridad para los camioneros

FOTO: El Paso Internacional Cristo Redentor abre este martes a las 9 de la mañana. (Los Andes)

El Paso Internacional Cristo Redentor se reabre después de permanecer cerrado durante 34 días por las condiciones climáticas en la alta montaña, una situación que dejó a numerosos camioneros varados del lado argentino.

La reapertura está prevista a partir de las 9, aunque resta la ratificación formal de las autoridades argentinas y chilenas, que mantendrán una reunión virtual este lunes al mediodía.

El tránsito se organizará de manera progresiva, en un solo sentido y con prioridad absoluta para el transporte de cargas. Durante martes, miércoles y jueves se permitirá la circulación desde Argentina hacia Chile, mientras que el viernes y el sábado se habilitará el recorrido inverso.

Las autoridades recomendaron evitar los viajes turísticos hacia la alta montaña y los centros de esquí durante las primeras jornadas, con el objetivo de facilitar la salida de los camiones acumulados.

En la zona permanecen transportistas argentinos, paraguayos, brasileños y chilenos. Algunos llevan productos refrigerados y debieron mantener encendidos los equipos durante todo el cierre, con el consiguiente aumento de los costos.

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Pablo Pintos, un camionero paraguayo que transporta papel, contó en Cadena 3 que permaneció varado durante los 34 días y que, por esa razón, se perdió el cumpleaños de su hija Alexa.

"Nos ayudamos entre los compañeros y preparamos la comida. Gendarmería también colabora todos los días con alimentos y agua", explicó. Además, señaló que en la zona cuentan con comercios, baños y duchas, tanto en la Aduana como en una estación de servicio YPF.

Pintos describió también la rutina durante la prolongada espera: "Nos despertamos, preparamos el mate, cocinamos y a la tarde volvemos a tomar mate. Después nos acostamos porque no hay mucho para hacer".

El transportista destacó que su empresa le envió refuerzos para cubrir los viáticos. Su carga no corre riesgo de deteriorarse, pero advirtió que la situación es más compleja para quienes trasladan carne y otros productos que necesitan refrigeración permanente.

Según relataron los camioneros, los costos adicionales que generó el cierre podrían trasladarse al precio de algunas mercaderías, especialmente las transportadas en equipos refrigerados.

Pese a las dificultades, los trabajadores valoraron que los cortes preventivos se realicen actualmente en Uspallata y no en plena cordillera. Esto les permite permanecer en un sector con servicios y evita que los vehículos queden atrapados por la nieve o el hielo en zonas más peligrosas.

Informe de Chema Forte y Facundo Dimaría.