Imputarán a siete cadetes por una presunta agresión sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Siete aspirantes del Servicio Penitenciario de Santa Fe serán imputados este martes en tribunales de la capital provincial, en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual contra otro cadete de 19 años. Los jóvenes fueron detenidos el viernes pasado, luego de que se radicara la denuncia y se iniciara la investigación a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro.

Según la investigación, el hecho ocurrió dentro de la Escuela Penitenciaria, después de una actividad vinculada con esposamiento y defensa personal. De acuerdo con la denuncia, los siete acusados habrían tirado al piso a la víctima, la habrían golpeado, insultado y manoseado. Todos los involucrados son mayores de edad y tienen 19 años.

La causa cuenta con el testimonio de la víctima y de otros tres aspirantes que habrían presenciado lo ocurrido. Uno de ellos, según se investiga, también habría sido empujado cuando intentó intervenir para auxiliar al joven. El sector donde habría ocurrido la agresión no cuenta con cámaras de seguridad.

Los siete aspirantes fueron detenidos por la Policía de Investigaciones luego de la denuncia y quedaron a disposición de la Justicia. En la audiencia imputativa de este martes se conocerán formalmente los cargos que la fiscalía les atribuye y cómo continuará el proceso judicial.

Informe de Matías Arrieta.