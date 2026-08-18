Paro universitario: la UNR no tendrá clases durante toda la semana

Tras el feriado de este lunes, no habrá clases durante toda la semana en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) debido al paro de docentes universitarios, que se extenderá hasta el viernes. La medida forma parte de un plan de lucha impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y contempla nuevas jornadas de huelga durante agosto.

La decisión de Conadu, adoptada la semana pasada, también alcanza a los docentes de la UNR nucleados en Coad, quienes habían respaldado mayoritariamente la realización de una semana completa de paro. En la consulta realizada entre sus afiliados en Rosario participaron 2.057 docentes, de los cuales 1.340, el 65,1%, votaron a favor de la medida. El resultado fue presentado posteriormente en el plenario nacional de la federación.

El conflicto podría profundizarse si el Gobierno nacional mantiene su postura frente al reclamo universitario. Desde el sector docente advirtieron que, ante un nuevo incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, podrían avanzar con una quita del crédito laboral por tiempo indeterminado, con seguimiento y revisión semanal de la medida.

El cronograma de protestas comenzó el miércoles 12 de agosto, cuando Conadu convocó a un paro junto con otras federaciones docentes, asociaciones de base y la federación de trabajadores nodocentes. Ahora, del 18 al 22 de agosto, los docentes de la UNR realizarán una semana completa de huelga en coordinación con las asociaciones de base nucleadas en la Federación Conadu Histórica y otras organizaciones del país.

A esto se suma un nuevo paro de 48 horas previsto para la tercera semana de agosto. Según informaron desde Coad, todavía no fueron definidos los días exactos en los que se llevará adelante esta medida. De esta manera, el plan de lucha contempla un total de siete días de paro docente durante agosto, mientras continúa el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y la situación salarial del sector.