Córdoba recibió más turistas y algunos destinos superaron el 80% de ocupación

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El turismo en Córdoba registró un balance altamente positivo durante el fin de semana largo en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Según datos oficiales difundidos por la Agencia Córdoba Turismo, la provincia experimentó un incremento superior al 13% en la afluencia de visitantes en comparación con el mismo período del año 2025, inyectando dinamismo a la economía local.

El movimiento de viajeros generó un impacto económico estimado en $25.000 millones, monto que comprende los desembolsos en alojamiento, gastronomía, excursiones y actividades de recreación.

Ocupación hotelera por regiones y localidades

El flujo de visitantes presentó una distribución equitativa entre los principales corredores turísticos de la provincia, destacando picos significativos de ocupación en establecimientos de mayor categoría, los cuales rozaron o alcanzaron el 100% de su capacidad.

El Valle de Calamuchita se consolidó como la región con mejores índices de ocupación general:

-La Cumbrecita: 82% de ocupación.

-Villa General Belgrano: 80% de ocupación general, alcanzando un 97% en alojamientos categorizados.

-Yacanto de Calamuchita: 79% de ocupación.

-Embalse: 77% de ocupación.

-Los Reartes: 65% de ocupación.

Valle de Punilla

Los principales centros urbanos y turísticos del Valle de Punilla mantuvieron cifras sólidas:

-La Cumbre: 70% de ocupación.

-Villa Carlos Paz: 65% de ocupación.

-Capilla del Monte: 62% de ocupación.

Sierras Chicas y Norte Cordobés

Las localidades de Sierras Chicas y el área norte mantuvieron un constante flujo de visitantes:

Colonia Caroya: 68% de ocupación.

Río Ceballos: 65% de ocupación.

Jesús María: 61% de ocupación.

Traslasierra, Ansenuza y Paravachasca

El resto de las regiones turísticas provinciales también reflejó indicadores positivos:

-Ansenuza: Balnearia lideró la zona con un 80% de ocupación, mientras que Miramar registró un 62%.

-Traslasierra: Las Rabonas alcanzó un 67%, en tanto que San Javier y Yacanto se posicionaron en un 62%.

-Paravachasca: La ciudad de Alta Gracia anotó un 62% de ocupación.