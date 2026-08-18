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Córdoba recibió más turistas y algunos destinos superaron el 80% de ocupación

Según datos oficiales difundidos por la Agencia Córdoba Turismo, la provincia experimentó un incremento superior al 13% en la afluencia de visitantes en comparación con el mismo período del año 2025.

18/08/2026 | 06:48Redacción Cadena 3

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Fin de semana largo: Córdoba recibió más turistas.

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El turismo en Córdoba registró un balance altamente positivo durante el fin de semana largo en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Según datos oficiales difundidos por la Agencia Córdoba Turismo, la provincia experimentó un incremento superior al 13% en la afluencia de visitantes en comparación con el mismo período del año 2025, inyectando dinamismo a la economía local.

El movimiento de viajeros generó un impacto económico estimado en $25.000 millones, monto que comprende los desembolsos en alojamiento, gastronomía, excursiones y actividades de recreación.

Ocupación hotelera por regiones y localidades

El flujo de visitantes presentó una distribución equitativa entre los principales corredores turísticos de la provincia, destacando picos significativos de ocupación en establecimientos de mayor categoría, los cuales rozaron o alcanzaron el 100% de su capacidad.

El Valle de Calamuchita se consolidó como la región con mejores índices de ocupación general:

-La Cumbrecita: 82% de ocupación.

-Villa General Belgrano: 80% de ocupación general, alcanzando un 97% en alojamientos categorizados.

-Yacanto de Calamuchita: 79% de ocupación.

-Embalse: 77% de ocupación.

-Los Reartes: 65% de ocupación.

Valle de Punilla

Los principales centros urbanos y turísticos del Valle de Punilla mantuvieron cifras sólidas:

-La Cumbre: 70% de ocupación.

-Villa Carlos Paz: 65% de ocupación.

-Capilla del Monte: 62% de ocupación.

Sierras Chicas y Norte Cordobés

Las localidades de Sierras Chicas y el área norte mantuvieron un constante flujo de visitantes:

Colonia Caroya: 68% de ocupación.

Río Ceballos: 65% de ocupación.

Jesús María: 61% de ocupación.

Traslasierra, Ansenuza y Paravachasca

El resto de las regiones turísticas provinciales también reflejó indicadores positivos:

-Ansenuza: Balnearia lideró la zona con un 80% de ocupación, mientras que Miramar registró un 62%.

-Traslasierra: Las Rabonas alcanzó un 67%, en tanto que San Javier y Yacanto se posicionaron en un 62%.

-Paravachasca: La ciudad de Alta Gracia anotó un 62% de ocupación.

Lectura rápida

¿Qué se celebró durante el fin de semana largo en Córdoba? Se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

¿Quién difundió los datos sobre el turismo en Córdoba? La Agencia Córdoba Turismo.

¿Cuánto fue el incremento en la afluencia de visitantes? Superior al 13% en comparación con el mismo período del año 2025.

¿Cuál fue el impacto económico estimado del movimiento de viajeros? Estimado en $25.000 millones.

¿Qué región tuvo la mayor ocupación hotelera? El Valle de Calamuchita se consolidó como la región con mejores índices de ocupación.

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