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Martes gris y fresco en Rosario: lloviznas aisladas y máxima de 13°

La jornada comenzó con 9,2°, sensación térmica de 6,7° y 90% de humedad. Se esperan precipitaciones durante las primeras horas y ráfagas de hasta 50 km/h.

18/08/2026 | 06:38Redacción Cadena 3 Rosario

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Lluvia en la ciudad de Rosario.

FOTO: Lluvia en la ciudad de Rosario.

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Rosario amaneció este martes con 9,2 grados, sensación térmica de 6,7 y cielo cubierto con llovizna. La humedad alcanza el 90%, el viento sopla del sudeste a 17 kilómetros por hora y la visibilidad es de 12 kilómetros.

Para esta jornada se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 13. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que por la tarde estará mayormente nublado y por la noche el cielo se presentará parcialmente nublado.

El miércoles habrá un leve repunte de temperatura, con 5 grados de mínima y 17 de máxima. El jueves se mantendrán los 17 grados de máxima, mientras que hacia el fin de semana las temperaturas volverán a bajar, con máximas de 14 grados entre sábado y domingo.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual es de 9,2 grados.

¿Qué se espera para la jornada de hoy? Se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 13, con lluvias aisladas.

¿Cómo estará el clima el miércoles? El miércoles se prevé un leve repunte de temperatura, con 5 grados de mínima y 17 de máxima.

¿Qué condiciones se esperan para el fin de semana? Hacia el fin de semana, las temperaturas volverán a bajar, con máximas de 14 grados.

¿Cuál es la probabilidad de lluvia hoy? La probabilidad de precipitación durante la mañana es de entre 10% y 40%.

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