Martes gris y fresco en Rosario: lloviznas aisladas y máxima de 13°

Rosario amaneció este martes con 9,2 grados, sensación térmica de 6,7 y cielo cubierto con llovizna. La humedad alcanza el 90%, el viento sopla del sudeste a 17 kilómetros por hora y la visibilidad es de 12 kilómetros.

Para esta jornada se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 13. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que por la tarde estará mayormente nublado y por la noche el cielo se presentará parcialmente nublado.

El miércoles habrá un leve repunte de temperatura, con 5 grados de mínima y 17 de máxima. El jueves se mantendrán los 17 grados de máxima, mientras que hacia el fin de semana las temperaturas volverán a bajar, con máximas de 14 grados entre sábado y domingo.