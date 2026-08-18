El rey Harald de Noruega hospitalizado por tratamiento de una enfermedad sanguínea

FOTO: El rey Harald de Noruega es hospitalizado para tratamiento por una enfermedad sanguínea

OSLO, Noruega — El rey Harald de Noruega ha sido admitido en un hospital para recibir tratamiento relacionado con una enfermedad de la sangre, según informó el palacio real. Harald, que cuenta con 89 años, fue ingresado en el Hospital Nacional el lunes por la tarde, conforme al comunicado oficial emitido por la institución.

En el comunicado se detalla que "en las últimas semanas, el rey ha sido tratado con cortisona por la enfermedad sanguínea anemia hemolítica". Esta condición ha provocado una acumulación de líquido en el cuerpo del monarca, lo que requiere su tratamiento en el hospital. Adicionalmente, se menciona que el rey ha estado de baja médica durante las últimas dos semanas.

Durante este tiempo, su hijo, el príncipe heredero Haakon, ha estado ejerciendo como regente. Esta no es la primera vez que el rey Harald enfrenta problemas de salud; en años recientes, ha tenido múltiples ingresos hospitalarios.

En febrero, el rey fue hospitalizado en un centro de salud de las Islas Canarias, España, durante unas vacaciones de invierno, donde recibió atención por una infección cutánea. Asimismo, hace dos años, sufrió una enfermedad durante unas vacaciones privadas en Malasia, lo que llevó a la colocación de un marcapasos temporal. Posteriormente, regresó a Noruega en un avión medicalizado, donde le implantaron un marcapasos permanente.

Harald ha estado en el trono desde 1991 y su salud ha sido motivo de atención en varias ocasiones. Su actual tratamiento en el hospital resalta la importancia de la vigilancia médica en la vida del monarca.