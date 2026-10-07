Aumentaron las multas de la Caminera: la máxima supera los $4,3 millones
El reajuste se calculó con el nuevo valor de la Unidad Fija, atada al precio del litro de nafta súper.
07/10/2026 | 07:00Redacción Cadena 3
FOTO: Policía Caminera. (Foto: ilustrativa)
El Gobierno de la provincia de Córdoba actualizó el valor de las multas que aplica la Policía Caminera, de acuerdo con el precio del litro de nafta súper al 5 de octubre de 2026.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, eleva significativamente los montos de las sanciones por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito 8.560.
La Unidad Fija de Multa (UF), utilizada como referencia para calcular las penalizaciones, se reajustó en función del valor del combustible. Según informó la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac), el litro de nafta súper se ubicaba en $2.165 en esa fecha. Este incremento impacta de manera directa en todos los rangos de infracciones.
Nuevos valores de las multas
Infracciones leves (20 a 100 UF): incluyen conductas como conducir fumando u otras faltas menores. Las multas van desde $43.300 hasta $216.500.
Infracciones graves (100 a 200 UF): por caso, no llevar las luces encendidas. Los montos oscilan entre $216.500 y $433.000.
Infracciones muy graves (200 a 400 UF): comprenden acciones como cruzar semáforos en rojo, circular a contramano o exceder los límites de velocidad. Las sanciones se ubican en torno a los $866.000.
Infracciones máximas (1.200 a 2.000 UF): se aplican a faltas extremadamente serias, como conducir con alcoholemia positiva, destruir o eliminar infraestructura vial, o adulterar documentos y licencias. Los montos van desde $2.598.800 hasta $4.330.000, convirtiéndose en las multas más elevadas del tarifario provincial.
/Inicio Código Embebido/
#Cordoba #Multas #Caminera
Aumentan un 2,6% las multas de la Policía Caminera en Córdoba respecto a septiembre
-11/8 $2.105
-8/9 $2.109
-7/10 $2.165
*Desde $43.300 a $216.500 Leves (conducir fumando)
*Desde $216.500 a $433.000 Graves (circular sin luces encendidas)
*Desde $433.000 a $866.000 Muy graves (exceso de velocidad)
*Desde $2.598.000 a $4.330.000 Infracciones máximas (destruir infraestructura vial)— Guille López (@guielopez) October 7, 2026
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué se actualizó en Córdoba? Se actualizó el valor de las multas aplicadas por la Policía Caminera.
¿Quién informó sobre el precio del combustible? La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) informó sobre el precio.
¿Cuándo se realizó la actualización? La actualización se realizó el 5 de octubre de 2026.
¿Dónde se publicó la medida? La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
¿Por qué se incrementaron las multas? Las multas se incrementaron debido al reajuste de la Unidad Fija de Multa en función del precio del combustible.