Aumentaron las multas de la Caminera: la máxima supera los $4,3 millones

El Gobierno de la provincia de Córdoba actualizó el valor de las multas que aplica la Policía Caminera, de acuerdo con el precio del litro de nafta súper al 5 de octubre de 2026.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, eleva significativamente los montos de las sanciones por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito 8.560.

La Unidad Fija de Multa (UF), utilizada como referencia para calcular las penalizaciones, se reajustó en función del valor del combustible. Según informó la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac), el litro de nafta súper se ubicaba en $2.165 en esa fecha. Este incremento impacta de manera directa en todos los rangos de infracciones.

Nuevos valores de las multas

Infracciones leves (20 a 100 UF): incluyen conductas como conducir fumando u otras faltas menores. Las multas van desde $43.300 hasta $216.500.

Infracciones graves (100 a 200 UF): por caso, no llevar las luces encendidas. Los montos oscilan entre $216.500 y $433.000.

Infracciones muy graves (200 a 400 UF): comprenden acciones como cruzar semáforos en rojo, circular a contramano o exceder los límites de velocidad. Las sanciones se ubican en torno a los $866.000.

Infracciones máximas (1.200 a 2.000 UF): se aplican a faltas extremadamente serias, como conducir con alcoholemia positiva, destruir o eliminar infraestructura vial, o adulterar documentos y licencias. Los montos van desde $2.598.800 hasta $4.330.000, convirtiéndose en las multas más elevadas del tarifario provincial.

/Inicio Código Embebido/

#Cordoba #Multas #Caminera Aumentan un 2,6% las multas de la Policía Caminera en Córdoba respecto a septiembre -11/8 $2.105 -8/9 $2.109 -7/10 $2.165 *Desde $43.300 a $216.500 Leves (conducir fumando) *Desde $216.500 a $433.000 Graves (circular sin luces encendidas) *Desde $433.000 a $866.000 Muy graves (exceso de velocidad) *Desde $2.598.000 a $4.330.000 Infracciones máximas (destruir infraestructura vial) — Guille López (@guielopez) October 7, 2026

/Fin Código Embebido/