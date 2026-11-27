La Justicia y la Policía de Córdoba investigan la muerte de una madre y su hijo en el barrio Villa Dálcar, en la ciudad de Río Cuarto. Los cuerpos de Lili Pérez, de 81 años, y Sebastián Arias, de 43, fueron hallados durante la tarde del jueves 26 de noviembre en el interior de una vivienda situada en la calle José Mármol 350, a pocos metros de Guardias Nacionales.

La causa quedó caratulada inicialmente como muerte de etiología dudosa y se encuentra bajo la órbita del fiscal de instrucción Rodríguez.

Aunque de manera extraoficial trascendió que una de las principales líneas de investigación apunta a un presunto homicidio seguido de suicidio, las autoridades judiciales mantienen cautela a la espera de los resultados periciales.

El estado de los cuerpos y las pericias forenses

Fuentes policiales indicaron que en el domicilio se relevaron elementos que orientan las primeras diligencias, si bien las circunstancias exactas de ambos fallecimientos aún no fueron establecidas.

Debido al avanzado estado de descomposición que presentaban los cuerpos al momento del hallazgo, las autopsias y estudios complementarios deberán realizarse fuera de Río Cuarto.

Los informes forenses resultarán determinantes para precisar las causas de muerte, estimar la data exacta de los decesos y confirmar o descartar la hipótesis preliminar que manejan los investigadores.

Informe de Víctor Rapetti.