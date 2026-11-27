Incendio en Chacarita: varios obreros fueron atendidos por el SAME en la obra en construcción
Un incendio se desató en una obra en construcción en Chacarita, donde el SAME asistió a varios obreros. Bomberos y Policía de la Ciudad trabajan en el lugar para controlar la situación.
FOTO: Incendio en Chacarita: varios obreros fueron atendidos por el SAME en la obra en construcción
Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Un incendio tuvo lugar en una obra en construcción ubicada en el barrio porteño de Chacarita, lo que generó la intervención del personal del SAME, que atendió a varios obreros afectados por el siniestro. En el lugar, se ha desplegado un operativo que incluye a los Bomberos y la Policía de la Ciudad, quienes trabajan para controlar la situación y garantizar la seguridad de los trabajadores y vecinos cercanos.
Hasta el momento, no se han reportado heridos de gravedad, aunque se están evaluando las condiciones de los obreros que recibieron atención médica en el sitio. Las causas del incendio aún son objeto de investigación, y se espera que las autoridades realicen un informe detallado sobre lo sucedido.
El suceso ha generado una fuerte presencia de servicios de emergencia en la zona, con el fin de mitigar los riesgos y asegurar que la situación no se agrave. La comunidad está atenta a las actualizaciones sobre este incidente que ha conmocionado a los residentes de Chacarita.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Chacarita?
Un incendio se desató en una obra en construcción en el barrio de Chacarita.
¿Quién atendió a los obreros?
El personal del SAME asistió a varios obreros en el lugar del incendio.
¿Dónde se produjo el incidente?
El incidente tuvo lugar en una obra en construcción en el barrio porteño de Chacarita.
¿Cuándo ocurrió el incendio?
El incendio se reportó el 27 de noviembre de 2026.
¿Cómo están los obreros?
Se están evaluando las condiciones de los obreros atendidos, pero no se han reportado heridos graves.
[Fuente: Noticias Argentinas]