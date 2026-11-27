FOTO: Incendio en Chacarita: varios obreros fueron atendidos por el SAME en la obra en construcción

Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Un incendio tuvo lugar en una obra en construcción ubicada en el barrio porteño de Chacarita, lo que generó la intervención del personal del SAME, que atendió a varios obreros afectados por el siniestro. En el lugar, se ha desplegado un operativo que incluye a los Bomberos y la Policía de la Ciudad, quienes trabajan para controlar la situación y garantizar la seguridad de los trabajadores y vecinos cercanos.

Hasta el momento, no se han reportado heridos de gravedad, aunque se están evaluando las condiciones de los obreros que recibieron atención médica en el sitio. Las causas del incendio aún son objeto de investigación, y se espera que las autoridades realicen un informe detallado sobre lo sucedido.

El suceso ha generado una fuerte presencia de servicios de emergencia en la zona, con el fin de mitigar los riesgos y asegurar que la situación no se agrave. La comunidad está atenta a las actualizaciones sobre este incidente que ha conmocionado a los residentes de Chacarita.